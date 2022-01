United-boss indrømmer: Utilfredse spillere

Det kører ikke på skinner i Manchester United. Heller ikke efter fodboldprofessoren Ralf Rangnick har overtaget roret.

Historier om utilfredse spillere, der vil væk fra klubben og manglende identitet i storklubben er piblet frem i offentligheden.

På et pressemøde fredag krøb Ralf Rangnick til korset og erkendte, at der er uro i truppen.

- Vi har en stor trup. Vi har 12-14 spillere, som ikke spiller eller er med i truppen. At de spillere ikke er tilfredse med situationen, det er klart, lød det fra den tyske manager, der i samme åndedrag fortalte, at flere profiler med kontraktudløb ønsker at forlade klubben til sommer. Heriblandt Paul Pogba.

Paul Pogba er på vej væk fra United. Foto: Jonathan Moscrop/Ritzau Scanpix

Udtalelsen kommer i kølvandet på den engelske avis The Mirrors historie om alvorlig knas på de interne linjer.

Avisen har talt med en kilde tæt på spillertruppen, der fortæller, at holdet er opdelt i kliker, og at adskillige spillere er vrede over ikke at have fået chancen under Rangnick.

Det er flere af samme spillere, som ikke var blandt Solskjærs favoritter så som Jesse Lingard, Donny van de Beek, Eric Bailly og målmanden Dean Henderson.

Den tyske manager-vikar kæmper med at få styr på den famlende storklub Manchester United. Foto: Phil Noble/Ritzau Scanpix

Efter pointdeleren mod Newcastle sidst i december udtalte Sky-eksperten med den stolte United-fortid, Gary Neville, at han fornemmede disharmoni i truppen.

- Noget er ikke rigtigt. Jeg ved ikke præcist hvad, men der foregår helt sikkert noget. De er alle efter hinanden, og der er ingen, der hjælper hinanden. Holdånden er meget vigtig, og jeg tror ikke, de står sammen, som tingene er nu, lød det fra Gary Neville.

Ralf Rangnick har stået i spidsen for Manchester United i seks opgør. Det er blevet til tre sejre, to uafgjorte og et enkelt nederlag.

Næste opgave er tredje runde i FA Cuppen mod Aston Villa på mandag.

