En Manchester United-tilhænger er blevet idømt en karantæne på fire år fra Wembley Stadium i London samt en bøde. Det oplyser Det Engelske Fodboldforbund (FA) mandag.

Straffen kommer, efter at den pågældende person havde iført sig en trøje med en reference til Hillsborough-tragedien i 1989.

Han havde iført sig trøjen til FA Cup-finalen mellem Manchester United og Manchester City på Wembley 3. juni. Han blev efterfølgende anholdt varetægtsfængslet.

United-fan får hård straf: Havde upassende trøje på

På det sociale medie Twitter blev billedet af tilhængerens trøje delt flittigt. Af billedet fremgik det, at tallet 97 stod bag på hans trøje sammen med ordene 'ikke nok'.

Ifølge flere iagttagere er sloganet en henvisning til de 97 Liverpool-fans, der mistede livet i forbindelse med Hillsborough-tragedien under FA Cup-semifinalen i 1989.

97 Liverpool-fans døde, efter at de var blevet mast til en fodboldkamp på Sheffield Wednesdays stadion Hillsborough. Det skete forud for FA Cup-semifinalen mellem Liverpool og Nottingham Forest.

- Hans handlinger ved FA Cup-finalen var forkastelige, og sådan en reference til Hillsborough-tragedien eller anden fodboldtragedier vil ikke blive tolereret på Wembley Stadium.

- Vi håber, at dommen sender et stærkt signal om, at der vil blive grebet ind over for alle gerningsmænd, der opfører sig på denne måde, skriver FA på Twitter.