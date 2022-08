United-fans klar til voldsom boykot

Det var alvor, da Manchester Uniteds hårdt prøvede fans søndag gik sig en tur fra indre by ud mod Old Trafford forud for sæsonens første ligakamp mod Brighton & Hove Albion.

De er så lede og kede af Glazer-familiens ejerskab, at de ikke magter mere. Så gåturen var en protestdemonstration, der minut for minut fik flere og flere fans til at tilslutte sig. Ved ankomsten var de rigtig mange, og sangene og råbene mod de amerikanske ejere fortsatte inde på stadion.

Det har der været før, og Glazer-familien er blevet siddende, som de har gjort i 17 år efterhånden.

Men det stopper ikke her for fansene.

Med tæsketyk reference til de opsigtsvækkende scener på Old Trafford i maj 2021, hvor omkring 100 fans invaderede banen og fik kampen mod ærkerivalerne fra Liverpool udsat, er et nyt lignende projekt tæt på at se dagens lys.

Avram Glazer var på plads på Old Trafford 7. august til sæsonpremieren mod Brighton. Foto: Toby Melville/Reuters/Ritzau Scanpix

Igen omhandler det Liverpool.

22. august mødes de to mastodonter i en kamp, man i Manchester frygter kan ende som de to opgør i sidste sæson, hvor Liverpool vandt 4-0 hjemme og groteske 5-0 på Old Trafford.

'Stop de undskyldninger'

Denne gang vil Uniteds fans helt udeblive fra kampen, hvilket i disse dage ses på de sociale medier, hvor hashtagget #EmptyOldTrafford vokser og vokser - ofte kædet sammen med skældsord rettet mod Glazer-familien.

- Hvordan Glazer-familien fik lov til at låne 600 millioner pund i banken, købte Manchester United, placerede den gæld i klubben, tog halvanden milliard pund og førte os på børsen for at tjene på dividenden er ganske enkelt vanvittigt, skriver en fan på Twitter.

- Jeg har ikke misset en hjemmekamp i ni år, men denne her går jeg glip af. Jeg er dødtræt af Glazer-familien. Vi har kun få ting i livet, vi elsker. Jeg vil ikke lade Glazer-familien ødelægge denne her mere. Man Utd v Liverpool #EmptyOldTrafford, skriver en anden.

- Stop så med de undskyldninger. Enten er du imod Glazer-familien, eller også er du for. Nok er nok. Tiden er inde, vi bliver nødt til at stoppe med at bakke op om dem, Glazer-familien skal tvinges ud. #GlazersOut #EmptyOldTrafford”, skriver en tredje.

Amerikanerne har siden begyndelsen i 2005 fået hårde ord med på vejen, men det tog for alvor fart i årene efter Alex Fergusons pensionering i 2013, der stadig er seneste sæson, hvor United vandt Premier League.

Ejerne kritiseres for ikke at investere nok i klubben både på og uden for banen.

