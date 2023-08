United-fans raser: Greenwoods fremtid stadig ukendt

Manchester United fans varsler protester før sæsonens start over mulig tilbagevenden til kontroversielle Mason Greenwood, der tidligere var anklaget for voldtægt

En gruppe Manchester United-fans ser ikke mildt på, at Mason Greenwood ser ud til at kunne gøre comeback for klubben i den kommende sæson.

Forud for sæsonåbneren mod Wolves mandag varsler United-fansene protester og forlanger afklaring. Det kommer efter, at briten er inkluderet på spillerlisten til den kommende sæson.

Det skriver flere medier herunder The Athletic.

'Female fans demand - End violence against women - Nej til Greenwood retur,' står der på et af de bannere, der angiveligt vil blive brugt i protesten lørdag.

'Det er på tide, at klubben rejser sig og træffer den rigtige beslutning, sagde en af arrangørerne til mediet, der understreger, at fansene ønsker nul tolerance overfor vold mod kvinder.

Den 21-årige englænder var for retten for sine anklager, men tidligere på året blev sagen droppet. Nu afventer fodboldverdenen Manchester Uniteds beslutning om hans fremtid. Foto: Peter Powell/Ritzau Scanpix

Nu er de forældre

21-årige Mason Greenwood har ikke spillet for Manchester United siden han blev anholdt i januar 2022, efter offentliggørelsen af flere voldsomme lydoptagelser, der angiveligt beviste et seksuelt overfald begået mod fodboldspillerens kæreste.

Greenwood blev efterfølgende suspenderet selvom anklagerne om voldtægt og overfald frafaldt i februar.

På trods af den turbulente historie blev parret sammen, og i juli blev de forældre.

Konsulterer kvindespillere

Oprindeligt var det planen, at Manchester United skulle annoncere deres beslutning om Greenwoods fremtid inden klubbens første Premier League-kamp.

Men det har klubben endnu ikke gjort, og The Guardian skriver, at det er, fordi man er i gang med at konsultere flere af de kvindelige spillere, der i øjeblikket er til VM, om beslutningen.

Det drejer sig om englænderne Mary Earps, Ella Toone og Katie Zelem og franskmændene Aïssatou Tounkara og Estelle Cascarino.

Her har Manchester United vurderet, at det er vigtigere at træffe den rigtige beslutning end at forholde sig til den deadline, de havde givet om at træffe beslutningen.

