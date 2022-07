United flyver på træningslejr uden Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo har været fraværende i hele denne uge i Manchester United, hvor den nye manager, Erik ten Hag, har mødt spillerne.

Mandag skulle landsholdsspillerne efter planen møde op, men Ronaldo blev væk af familiære årsager. Det var også stadig tilfældet torsdag.

Fredag rejser United til Thailand i sæsonoptakten, og Ronaldo vil ikke være med på flyet.

Det bekræfter en talsperson fra Manchester United over for lokalavisen Manchester Evening News.

- Cristiano Ronaldo vil ikke være en del af Manchester United-truppen, der rejser til Thailand og Australien fredag.

- Han har fået fri til at håndtere et familieproblem, siger talspersonen.

Det er planen, at United på tirsdag skal spille mod Liverpool i en testkamp i Bangkok. Derefter rejser Erik ten Hags tropper videre til Australien for at spille tre testkampe mere.

Det er uvist, om Ronaldo i løbet af de to uger, hvor United er i Thailand og Australien, tilslutter sig truppen.

Efter turen til Thailand rejser United til Melbourne for at spille mod Melbourne Victory og Crystal Palace. United slutter turen af med en kamp mod Aston Villa i Perth 23. juli.

I weekenden skrev engelske medier, at Ronaldo ønsker at komme væk fra klubben efter blot en sæson, og at Chelsea skulle være blandt de interesserede klubber.

Den 37-årige portugiser har næste sommer kontraktudløb hos United, hvor han spillede fra 2003 til 2009.

- Cristiano er fortsat på kontrakt i Manchester United i endnu en sæson, og han er ikke til salg, fastslår Uniteds talsperson.

United indleder sæsonen i Premier League 7. august hjemme mod Brighton.