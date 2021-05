United forlænger med Cavani

Old Trafford bliver hjemmebane for Edinson Cavani i endnu en sæson.

Den 34-årige angriber har forlænget sin kontrakt med Manchester United, så den nu løber til juni 2022. Det skriver Premier League-klubben på sin hjemmeside.

- I løbet af sæsonen har jeg udviklet en stor kærlighed til klubben og alt det, den repræsenterer. Jeg føler et dybt bånd til mine holdkammerater og personalet, der arbejder bag kulissen.

- De giver mig ekstra motivation hver dag, og jeg ved, at vi sammen kan opnå store ting, siger han til hjemmesiden.

Cavani sender også en ros til Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær.

- Fra det øjeblik, jeg kom hertil, er jeg blevet vist tillid fra manageren. Som spiller giver denne tiltro dig den perfekte mulighed for at spille dit bedste fodbold, og det vil jeg gerne takke ham for, siger Cavani.

Den uruguayanske målmager har ellers ikke haft voldsom succes siden ankomsten til Old Trafford i oktober. Han har ikke set helt fit ud, og han har brugt meget tid på bænken.

Men i den første semifinale i Europa League mod AS Roma i forrige uge viste han storform, da han scorede to mål, lavede to assister og tilkæmpede sig et straffespark i 6-2-sejren.

I returkampen stod han også for Uniteds to mål i 2-3-nederlaget, og han havde dermed en stor del af æren for, at englænderne med en samlet sejr spillede sig i finalen.

United-manager Ole Gunnar Solskjær har heller ikke lagt skjul på, at han ønskede, at Cavani skulle blive. Derfor er nordmanden også glad for kontraktforlængelsen.

- Jeg sagde, da Edinson kom hertil, at han ville bringe energi, kraft og lederskab ind på holdet, og jeg er ikke blevet modbevist. Han har været alt det, jeg troede, han ville være, og meget mere, siger Solskjær til hjemmesiden.

Cavani har scoret 15 mål for Manchester United i 35 kampe i denne sæson på tværs af alle turneringer.