United forlænger med Solskjær

Manchester United forlænger kontrakten med manager Ole Gunnar Solskjær. Det skriver Premier League-klubben på sin hjemmeside.

Nordmandens kontrakt løber nu til 2024 med option for yderligere et år. Han førte i den seneste sæson United til andenpladsen i Premier League.

- Alle kender til den følelse, jeg har for denne klub, og jeg er meget glad for at have underskrevet denne nye kontrakt.

- Det er en spændende tid for Manchester United. Vi har opbygget et hold med en god balance mellem unge og erfarne spillere, der er sultne efter succes, siger Solskjær til hjemmesiden.

45-årige Solskjær blev bekræftet som midlertidig manager i Manchester United i december 2018. Det skete, dagen efter at José Mourinho blev fyret i klubben.

I marts 2019 blev nordmanden ansat som permanent manager frem til sommeren 2022, og den kontrakt er altså nu forlænget med yderligere to år.

- Ole og hans stab har arbejdet utrætteligt med at skabe grundlaget for langsigtet succes på banen, siger næstformand i Manchester United Ed Woodward til hjemmesiden.

- Resultaterne af dette er blevet mere og mere synlige i de seneste to sæsoner, og vi glæder os til at se dette spændende hold udvikle sig yderligere i de kommende år.

Solskjær spillede selv i United fra 1996 til 2007. I alt blev det til 366 kampe og 126 mål i klubben.

Blandt de mest mindeværdige øjeblikke i Solskjærs karriere er hans mål i Champions League-finalen i 1999. Her blev nordmanden på dramatisk vis matchvinder i 2-1-sejren over Bayern München.

Manchester United tager hul på den nye sæson i Premier League hjemme på Old Trafford mod Leeds United 14. august.