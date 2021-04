United fortsætter sejrsstime

Der skal et større Manchester City-kollaps til, før Manchester United kan komme i nærheden af mesterskabet i år.

Men holdet gør sit for at bevare en flig af spænding om det største trofæ af dem alle i England.

Søndag hentede holdet en sen sejr på 3-1 hjemme over Burnley. Mason Greenwood var hovedarkitekten med to mål, før Edinson Cavani satte punktum.

Sejren var Uniteds femte på stribe i ligaen, og den betyder, at holdet nu er otte point efter Manchester City i toppen.

Omvendt er Burnley nu blot seks point over stregen som nummer 17, efter at Fulham, der er tredjesidst, tidligere søndag fik 1-1 ude mod Arsenal.

De undertippede gæster troede ellers kortvarigt, at de havde føringen på Old Trafford i søndagens møde.

Efter 15 sekunder headede Chris Wood en lang bold i nettet, mens United-målmand Dean Henderson forgæves forsøgte at nå ud i feltet.

Der var dog offside.

Ellers stod der United på det meste i første halvleg, men først kort efter pausen blev værterne belønnet for deres anstrengelser.

Greenwood scorede sit første mål i opgøret, da han nemt afsluttede et flot United-angreb, hvor Bruno Fernandes brillerede ved at lade bolden gå mellem benene.

Men bare to minutter senere var der udlignet. Forsvarsspilleren James Tarkowski brugte sin fysik til at få panden på et hjørnespark, som endte i nettet.

Først seks minutter før tid kom United tilbage på vindersporet mod de nedrykningstruede gæster.

Igen var Greenwood på pletten. Den unge englænder trak ind i banen og sparkede på mål. Heldigvis for ham og United blev bolden rettet af og gik i nettet.

Indskiftede Edinson Cavani lukkede festen med en nem inderside-scoring i tillægstiden.