United-helt efterforskes for racisme: Risikerer karantæne

Edinson Cavani blev helten med sine to mål i Manchester Uniteds comeback mod Southampton søndag. Efter kampen takkede uruguayaneren en fan, der lykønskede ham med kampen

'Gracias Negrito (tak, sorte, red.)', skrev Cavani som svar på sin Instagram.

Ifølge flere engelske aviser kan angriberen nu risikere en straf fra FA for sit sprogbrug.

Overfor The Telegraph bekræfter det engelske fodboldforbund, at de er blevet gjort opmærksomme på opslaget, og at de vil bede Cavani om en forklaring.

Både The Mirror og The Sun har publiceret et skærmbillede af Instagram-opslaget, der er lagt ud i historiefunktionen på det sociale medie. Opslaget er dog siden blevet slettet.

I august lavede FA nye retningslinjer og regler for racistiske ytringer og handliner. Ifølge disse kan rascisme straffes med seks til 12 kampes udelukkelse. Racisme på sociale medier straffes dog en smule mildere og 'kun' op til seks kampe.

Angriberen risikerer en straf. Foto: Mike Hewitt/Ritzau Scanpix

Ifølge de engelske aviser kan Instagram-opslaget koste Cavani tre kampes karantæne.

Cavanis landsmand Luis Suarez blev straffet for racisme, da han spillede i Premier League i 2011. Den daværende Liverpool-spiller brugte ifølge en FA-rapport ordet 'negro' om Manchester Uniteds Patrice Evra og blev udelukket i otte kampe. Han forsvarede sig med kulturforskelle, og at udtrykket var et slang for 'kammerat/ven' i hjemlandet.

Der findes flere tidligere tilfælde af opslag på de sociale medier, der har ført til udelukkelse. Sidste år fik Manchester Citys Bernardo Silva én karantænedag efter at have lagt et billede op af en karakter, der bliver brugt i reklame for en kakao-drik. Portugiseren sammenlignede figuren med sin holdkammerat Benjamin Mendy, og det blev opfattet som racistisk af FA.

Også Tottenhams Dele Alli blev tidligere på året straffet med en spilledags karantæne, efter han havde postet en vittighed om coronavirus på de sociale medier.

Næring til VAR-haderne: - Kontroversielt og voldsomt

AGF's store hovedbrud: Her er PC's mulige afløsere

- Jeg håbede, det var Simon, der var ramt af lynet'