United kørt over af De Bruyne

En anfører skal gå forrest - så det gjorde Manchester Citys Kevin De Bruyne søndag, da bysbørnene fra Manchester United blev besejret 4-1 i det 187. Manchester-derby.

Den 30-årige belgier scorede selv de to første, inden han lagde op til den tredje City-scoring i en kamp, der i lange perioder var domineret af de lyseblå.

Liverpool havde med en 1-0-sejr over West Ham lørdag lagt lidt pres på Manchester City, der dermed kun var tre point foran på førstepladsen. Men det pres så ikke ud til at bekymre Pep Guardiolas tropper, der med god opbakning fra et fyldt Etihad Stadium startede som lyn og torden.

Faktisk havde stadionuret ikke rundet de fem minutter, før stillingen var 1-0.

Bernardo Silva fik fra venstre side sendt et fladt indlæg ind til en helt fri Kevin De Bruyne, der uden problemer kunne overliste David De Gea i United-målet.

Det var ikke meget, man så til gæsterne fra United. Men det var ikke det samme som at de ikke var med i fodboldkampen. For det var de i den grad - specielt på kontra.

Som efter 21 minutter, hvor Paul Pogba agerede hurtig spillestation frem ad banen og fandt Jadon Sancho. Han tog et træk ind mod midten og gled af på et par modstandere, inden han med højreskøjten afsluttede udenfor Edersons rækkevidde.

1-1 og helt nyt liv i opgøret.

Jadon Sancho har udlignet og dermed givet Manchester United en livline. Foto: Carl Recine/Reuters

Sådan da. For selvom der var resultatmæssig jævnbyrdighed, så var der det ikke i spillet. Her var det fortsat hjemmeholdet, der dominerede stort.

Derfor var det da heller ikke overraskende, at City igen kom foran, inden der var spillet en halv time.

Phil Foden fik frækt taget bolden med i feltet til en afslutning, som De Gea reddede flot. Returbolden fra Bernardo Silva blev også afværget, men da den så endte hos Kevin De Bruyne, viste anføreren ingen nåde.

Resolut hamrede han den ind bag en sprællende De Gea og fordoblede dermed sin og holdets måludbytte.

Jubel omkring en sprudlende Kevin De Bruyne. Foto: Craig Brough/Reuters

Helt fortjent - men også et wake up-call for United.

For pludselig begyndte de rødklædte at spille mere nærgående og havde faktisk muligheder for udligning.

Også efter pausen, hvor kampen i store perioder tippede frem og tilbage.

Men så slog De Bruyne til igen - denne gang i oplæggerens rolle.

Belgieren tog sig af et hjørnespark, der sejlede over i modsatte ende af straffesparksfeltet, hvor Riyad Mahrez med en halvflugter reelt lukkede og slukkede opgøret på en halvflugter.

Kampens spiller ligner en mand, der kan sikre Manchester City endnu et mesterskab, og han kunne med ti minutter lade sig udskifte til stående ovationer fra Manchester Citys fans, der dog fik en scoring mere at lune sig på. For Riyad Mahrez var lige nøjagtig onside på Ilkay Gündogans stikning i overtiden, og algerieren scorede også sit andet mål til slutfacit 4-1.

Dermed er afstanden ned til Liverpool igen seks point - dog har Manchester City en kamp flere.

Manchester United mistede som West Ham et vigtigt skridt i topstriden og må konstatere, at Arsenal fortsat holder fjerdepladsen med et point - men med tre kampe i hånden.