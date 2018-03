United kunne uden stjernen: Besejrer rivalerne og slår hul

Marcus Rashford fik hurtigt publikum til at glemme, Paul Pogba ikke var med i startopstillingen for de røde djævle, da de lørdag eftermiddag vandt 2-1 over Liverpool.

Den engelske angriber fik årets første Premier League-kamp fra start, og det markerede han med to mål i første halvleg, og afgjorde dermed reelt lørdagens tidlige Premier League-kamp allerede i første halvleg.

Første mål kom efter 13 minutters spil, da han sendte Trent Alexander-Arnold ud efter pølser. Den unge Liverpool-back blev fuldstændig tørret af Marcus Rashford, der efter et træk ind i banen, lagde bolden over i det lange hjørne.

Manchester United-spillerne jubler efter Marcus Rashfords 1-0 scoring. Foto: Oli Scarff/Ritzau Scanpix

Virgil Van Dijk var tæt på at bringe balance i kampen ti minutter efter, men hans hovedstød gik snert forbi Manchester United-målet. Øjeblikket efter var Marcus Rashford igen på spil, da han opsnappede en løs bold foran Trent Alexander-Arnold, og som han køligt sparkede ind til 2-0.

Generelt havde Trent Alexander-Arnold ikke en særlig god kamp og særligt i første halvleg sad markeringer alt for løst. Kort før pausen var det igen ved at koste et mål, da et indlæg fra hans side fandt vej til Juan Mata, hvis saksespark gik forbi mål.

Efter pausen lukkede Manchester United ned for Liverpool, som på trods af massiv boldbesiddelse, havde svært ved at åbne forsvaret.

Der skulle et fantastisk selvmål af Eric Bailly til, før Liverpool kom på tavlen. Et indlæg fra Sadio Mané ramte Eric Bailly på hælen, da han forsøgte at sparke bolden væk, og fortsatte ind bag en chanceløs David de Gea.

Det lykkedes ikke Liverpool at hente det ene point i Manchester, og derfor kan hjemmeholdet lade sig hylde af klubbens fans oven på 2-1 sejren over en af de helt store rivaler.

Sejren betyder, at Manchester United lægger afstand til Liverpool i kampen om 2. pladsen, hvor fem point adskiller de to mandskaber.