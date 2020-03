United-legende amok: - Jeg havde dræbt ham!

Hvem andre end den irske 'hardhitter' Roy Keane kan stå bag sådan en udtalelse?

Den tidligere Manchester United-kaptajn var som altid skrap i sin analyse, da han i pausen af dagens Premier League-kamp mellem Everton og Manchester United skulle sætte ord på De Geas præstation i første halvleg.

- Om det var en spiller eller en manager, så havde jeg dræbt ham. Hvad venter De Gea på? Det er for sindssygt, sagde han i Sky Sports tv-studie.

Everton fik en tidlig føring hjemme på Goodison Park, da De Geas forsøg på at sparke bolden langt væk fra eget felt ramte Everton-angriberen, Dominic Calvert-Lewin, og røg i nettet.

- Han virker en smule arrogant. Jeg havde lynchet ham i pausen. Der er ingen undskyldning, (for det han gjorde, red.).

Roy Keane var heller ikke imponeret over manden med handskerne i det andet bur. Således fik den engelske landsholdsmålmand og Everton-spiller Jordan Pickford også en lidt af bredside.

- Jeg er ligeglad med hans statistikker.Han er ikke en god målmand, lød det konstaterende.

David De Gea protesterer forgæves efter Everton-scoringen. Foto: Ritzau Scanpix

Bruno Fernandes stod for Manchester Uniteds udlignende mål, da han sendte bolden ind bag en umiddelbart chanceløs Pickford. Roy Keane mener dog ikke, at Pickford skulle have gjort det bedre.

- Jeg gider ikke høre på, at bolden bevægede sig. Selvfølgelig bevægede den sig. Nogen sparkede jo til den.

Vurder selv om Roy Keanes kritik er berettiget ved at se situationerne i videoen øverst i artiklen.

Se også: Everton og United deler i drama med målmænd i fokus

Klopp: - Alt gik galt

Liverpool taber for første gang i 45 Premier League-kampe