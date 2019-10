United-legende i retten: Tiltalt for at banke konen

En kedelig sag om hustruvold har ramt den tidligere Manchester United-stjerne Nicky Butt.

Ifølge Manchester Evening News er den nu 44-årige Butt i Manchester Magistrates' Court tiltalt for overfald og for at have smadret en iPhone 7 til 800 pund.

Butt nægter sig skyldig i overfaldet, der fandt sted 16. april, på hustruen Shelley Butt.

Butt mødte op - men nøjedes med at udtale sit navn og sin adresse.

Hans advokat klargjorde for dommeren, at Butt ikke tidligere er straffet og i øvrigt nægter sig skyldig i alle anklager.

Sagen ventes at tage to retsdage. Den første er planlagt til 27. februar 2020.

Nicky Butt er en af de seks berømte medlemmer af Class of '92 i United, som også omfatter brødrene Neville, Ryan Giggs, Paul Scholes og David Beckham.

I dag er han head of first team development i United, ligesom han er medejer af Salford United FC med de øvrige Class of '92-medlemmer.

Nicky Butt debuterede for Manchester United i november 1992 og var en fast del af førsteholdstruppen og i lange perioder startopstillingen under Alex Fergusons ledelse frem til 2004, hvor han forlod klubben til fordel for Newcastle United. Han nåede også at repræsentere Birmingham City en sæson, inden han stoppede som aktiv i 2010.

Han vandt seks engelske mesterskaber, tre FA Cup-titler, en Champions League-titel samt en Intercontinental-titel med United.

Han spillede 39 kampe for det engelske landshold - heriblandt alle fem ved VM i 2002, hvor England som bekendt slog Danmark i 1/8-finalen.

