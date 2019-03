United-legende om rival: - Han slap af sted med mord

Ryan Giggs kunne ikke fordrage Arsenal og deres største profiler, da han fortsat var aktiv for Manchester United

Rivaliseringen mellem Manchester United og Arsenal var stor fra midt 90'erne og frem til midten af de nye årtusinde, hvor de to klubber delte ni mesterskaber mellem sig fra 1996-2004.

Det slog ofte gnister i klubbernes møder. Så meget, at en af Manchester Uniteds helt store profiler på ingen måde brød sig om kollegaerne fra London.

Ryan Giggs lægger i hvert fald ikke skjul på, at Arsenals daværende midtbanegeneral Patrick Vieira ikke var waliserens kop te.

- Jeg kunne ikke lide Arsenal. Jeg kunne ikke lide Vieira, fordi han var beskidt og slap af sted med mord, siger han i et større interview med Daily Mail i anledningen af 20 års jubilæet for Manchester Uniteds berømte Treble-sæson i 1999.

Giggs henviser naturligvis til franskmandens kompromisløse spillestil, der dog trods alt kostede Vieira otte udvisninger og 76 gule kort i 307 Premier League-kampe for Arsenal og Manchester City.

Helt slap han altså ikke. Og han er trods alt nok heller ikke sluppet af sted med mord i bogstavelig forstand.

Patrick Vieira var dog ikke den eneste fra Arsenals gyldne generation, der irriterede Ryan Giggs.

- Jeg kunne ikke lide Petit, fordi han havde langt hår. Jeg kunne ikke lide Bergkamp. Jeg kunne ikke lide Pires, selvom han faktisk er rigtig fin, når jeg møder ham nu. Jeg ville ikke engang kigge på dem. Jeg kendte dem ikke og havde ikke lyst til det. Jeg tillod ikke mig selv at regne nogen af dem for noget.

Franske Emmanuel Petits lange lokker var ikke noget, Ryan Giggs brød sig om. Foto: Ritzau Scanpix

United tog sig af seks engelske mesterskaber, mens Arsenal måtte nøjes med tre i de ni sæsoner, hvor ingen andre klubber kom til fadet.

Men det er faktisk i en helt anden turnering, at Ryan Giggs huskes for en helt særlig aktion mod Arsenal. Det afgørende solomål i FA Cup-semifinalen i 1999, der var med til at sikre Manchester United den berømte 'The Treble'.

United og Arsenal spillede i første omgang uafgjort, og derfor skulle omkampen spilles tre dage senere på Villa Park i Birmingham.

Også den kamp endte uafgjort, men med 11 minutter tilbage af den forlængede spilletid tog Giggs sejren i egen hånd. Waliseren opsnappede bolden på egen banehalvdel og afdriblede tre Arsenal-spillere, inden han smadrede bolden op i nettaget bag en sagesløs David Seaman.

Tony Adams kom for sent til at kunne blokere Giggs' afslutning. Foto: Ritzau Scanpix

Og så kunne waliseren ellers juble over en af engelsk fodbolds mest berømte scoringer i nyere tid. Foto: Ritzau Scanpix

- Jeg blev ved med at smide bolden væk. Så jeg gik tilbage til mit instinkt. Jeg løb. På det tidspunkt synes jeg, målet var ok. Først senere gik det op for mig, hvor langt tilbage jeg var, da jeg fik bolden, siger han til Daily Mail og husker tilbage på, hvad der mødte ham i omklædningsrummet.

- Roy Keane sad i omklædningsrummet, da jeg kom ind. Han sagde 'her er han, vores fucking redningsmand'.

- De andre drenge jublede, fordi det gav os sejren. Ikke fordi det var et drømmemål.

20 år efter bliver han stadig konfronteret med scoringen på Villa Park.

- United-fans fortæller mig, at målet den aften var det bedste, de nogensinde har set. Arsenal-fans siger, at de stadig ikke har tilgivet mig, siger han.

Ryan Giggs nåede 632 Premier League-kampe og 109 mål, inden han stoppede sin aktive karriere i 2014.

I dag er han landstræner for Wales og har tidligere været midlertidig manager og assistent i Manchester United.

