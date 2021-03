United-legende pludselig fortid

Den var der ikke mange uden for klubbens indercirkler, der havde set komme.

Men onsdag blev det meddelt, at Nicky Butt er fortid som leder af talentudviklingen i Manchester United. En afdeling, som han i sin tid selv kom igennem, før han sammen med alle de velkendte stjernenavne - inklusive nuværende manager, Ole Gunnar Solskjær - vandt Champions League.

Siden spillede Nicky Butt næsten 400 kampe over 12 sæsoner i den røde trøje.

Og de seneste ni år har han stået bag udviklingen af så prominente, unge navne som Marcus Rashford, Scott McTominay, Axel Tuanzebe, Dean Henderson og Mason Greenwood, der alle har etableret sig i førsteholdstruppen.

Nicky Butt er stolt over at se sine talenter bryde igennem til førsteholdstruppen. Foto: Clive Rose/Ritzau Scanpix

Den bedrift gjorde meddelelsen overraskende, men parterne går tilsyneladende fra hinanden i god forståelse.

Nicky Butt går således, fordi han har fundet 'en ny udfordring', som det hedder i pressemeddelelsen.

- Efter at jeg selv er kommet frem via klubbens akademi, har det været et privilegium at komme tilbage og arbejde med en ny generation af talenter på samme rejse, er Nicky Butt citeret for at sige.

Han tilføjer, at han er stolt over at se så mange forløse deres potentiale i disse år, og i den mere vemodige ende mindes han, hvordan det også som spiller var svært at forlade Manchester United.

David Beckham, Nicky Butt (tv.), John O 'Shea og Roy Keane deler en jubelstund mod Juventus i 2003. Foto: Reuters/Ian Hodgson/Ritzau Scanpix

Hans tidligere holdkammerat Ole Gunnar Solskjær hylder ham.

- Nicky vil altid være en legende i Manchester United, hvor han vandt Premier League seks gange og var en integreret del af vores succeshold. Vi vil alle sammen savne ham på Aon Training Complex.

Forleden udnævnte klubben John Murtough som ny fodbolddirektør, og i den forbindelse blev en ny struktur i klubben varslet. Darren Fletcher blev ved samme lejlighed udnævnt til teknisk direktør.

Butt og Murtough skulle i følge flere engelske medier være som nord og syd.

Det star ikke klart, om Nicky Butts funktion bliver genbesat.

Holland fik tæsk i Tyrkiet

Danmark overdænget med ros

EM-fans i Parken? Her er eksperternes bud

Blatter dømt igen: Udelukket i næsten syv år og gigantbøde