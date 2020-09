United-legende raser: Kig på rivalen

Rio Ferdinand er vred over, at Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær ikke køber forsvarsspillere, men i stedet fokusere på at forstærke forreste geled

Manchester United-legenden Rio Ferdinand mener, at Ole Gunner Solskjær skal hente nye spillere. Men ikke til hvilken som helst position.

Den engelske storklub bruger ifølge Ferdinand for meget energi på Dortmunds kantspiller Jadon Sancho og skal ikke tænke på truppens angribere. I stedet bør Solskjær købe bedre forsvarsspillere.

Rio Ferdinand, der i dag blandt andet arbejder som fodboldekspert, mener, at United skal kigge mod rivalerne fra Chelsea, når det kommer til køb af spillere.

Chelsea har købt fem spillere i form af Timo Werner, Hakim Ziyech, Ben Chilwell, Kai Havertz og Thiago Silva, mens United kun har købt Donny van de Beek i Ajax.

- Der er en stor forskel på, hvordan Chelsea køber spillere, og hvordan Manchester United køber spillere. Chelsea lægger pengene på bordet og henter spillerne direkte, siger Rio Ferdinand.

- Det er frustrerende, at der har været meget snak om Jadon Sancho i flere måneder, men stadig ikke indgået en aftale. Det er ikke let at købe en stor spiller, men Chelsea viser, hvordan tingene skal gøres, siger Rio Ferdinand til sin egen YouTube-kanal Five.

Ferdinand mener, at Ole Gunnar Solskjær skal til at komme i gang med at købe forsvarsspillere i stedet for flere angribere, da de allerede råder over Marcus Rashford, Anthony Martial og Mason Greenwood.

- Frank Lampard (Chelsea-manager, red.) køber spillere, som om det er helt standard. Som om det er nemt, siger Ferdinand.

I lørdags tabte Manchester United mod Crystal Palace 1-3 på hjemmebane. Solskjærs mandskab lavede to forsvarsfejl som i sidste ende endte med at koste to mål.

Kampen var Manchester Uniteds første kamp i Premier League, og de kunne uden tvivl have ønsket sig en bedre start på den nye sæson.

