United-manager melder ud om Ronaldo

Manchester Uniteds træner, hollandske Erik ten Hag, forholder sig nu til rygterne om et klubskifte for stjernen Cristiano Ronaldo

At være eller ikke at være Manchester United-spiller til næste sæson - det er spørgsmålet.

Rygterne svirrer i disse dage og uger om superstjernen Cristiano Ronaldos fremtid.

Især Chelsea har meldt sig på banen som en mulig næste destination for den 37-årige Ronaldo, der angiveligt selv har meddelt Manchester United, at han ønsker at forlade klubben.

Men nu melder en række engelske medier, heriblandt Sky Sports og The Guardian, at United-manager Erik ten Hag ikke har fået besked fra Ronaldo om, at portugiseren vil væk.

- Cristiano er ikke til salg. Han er en del af vores planer for den kommende sæson, og jeg ser frem til at arbejde sammen med ham, siger Erik ten Hag.

Erik ten Hag håber ikke at skulle vinke farvel til sin superstjerne denne sommer. Foto: Athit Perawongmetha/Ritzau Scanpix

- Jeg talte med ham, før alt det her (at Ronaldo vil væk, red.) kom frem. Jeg havde en samtale med ham, og vi fik os en god snak. Det er mellem mig og Cristiano.

I sidste uge kom det frem, at Cristiano Ronaldo har misset dele af Manchester Uniteds træning grundet familiære årsager.

Holdet er desuden rejst til Thailand som en del af sæsonoptakten, igen uden Ronaldo, der stadig er optaget af familiære problemer.

Ronaldos nuværende kontrakt med Manchester United udløber til næste sommer.

