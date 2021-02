United-nedtur i de døende sekunder

Manchester United havde alle chancer for at få tre point mod Everton sent lørdag aften, men trods føringer på 2-0 samt 3-2 dybt inde i tillægstiden, sluttede den medrivende kamp 3-3.

Dermed missede United chancen for at komme på pointhøjde med Manchester City i toppen af Premier League.

City fører med 47 point for 21 kampe, mens United følger efter med 45 point efter 23 opgør.

United havde spil og chancer til at vinde sikkert, men efter 95 minutter udlignede Dominic Calvert-Lewin i kampens nærmest sidste aktion.

Everton startede friskt og havde et mindre overtag i indledningen, men stille og roligt fik United bedre fat.

Midtvejs i første halvleg kom føringen til hjemmeholdet. Marcus Rashford lagde et perfekt indlæg til bageste stolpe, hvor Edinson Cavani nemt kunne heade bolden ind til 1-0.

Halvlegens sidste minutter var rige på højdepunkter. Først forærede Uniteds Victor Lindelöf en chance væk, så Richarlison var tæt på at overliste David De Gea, og kort efter øgede hjemmeholdet i stedet til 2-0.

Bruno Fernandes scorede Manchester Uniteds flotte 2-0-mål, som Robin Olsen sprællede forgæves efter. Foto: Michael Regan/Reuters

Holdets portugisiske omdrejningspunkt, Bruno Fernandes, stod med bolden uden for feltet, og forsvaret ventede et indlæg, da han i stedet krøllede bolden ind i modsatte hjørne næsten uden tilløb. Et smukt mål.

United tog det gode spil med ud til de første minutter af anden halvleg, hvor backen Luke Shaw i det andet minut var tæt på at score, men svenske Robin Olsen, der er keeper i skadede Jordan Pickfords fravær, reddede ude ved stolpen.

Man fornemmede, at United snart ville lukke kampen endeligt, men Everton slog kontra to minutter senere, og De Gea så ikke for godt ud, da han parerede bolden ud til Abdoulaye Doucoure, der let kunne reducere til 1-2.

Bare tre minutter senere var der også udlignet. Denne gang stod Doucoure for oplægget til James Rodríguez, der resolut hamrede bolden ind til 2-2. En forbløffende udvikling på opgøret.

Så var United igen tvunget frem, og holdet fik lagt et pres fra midtvejs i halvlegen, men der skulle en dødbold til for at bringe United foran igen.

Luke Shaw sendte et frispark ind i feltet, hvor Scott McTominay headede bolden i mål. Den tidligere FC København-keeper Robin Olsen burde dog have afværget målet. Han viste usikkerhed i flere situationer.

Trods chancer i begge ender trak det op til United-sejr, men fem minutter inde i tillægstiden udlignede Everton efter en dødbold. Bolden dumpede ned foran Dominic Calvert-Lewin, der udlignede til 3-3.

