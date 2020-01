United rejser sig mod bundprop efter City-ydmygelse

Manchester United trængte til lidt opmuntring, og den kom hjemme mod bundproppen i Premier League lørdag.

Her blev Norwich uden Teemu Pukki slået 4-0, efter at United senest blev udstillet i et Liga Cup-nederlag hjemme mod Manchester City.

United har dermed 34 point på femtepladsen, mens Chelsea med en 3-0-sejr hjemme mod Burnley har fem point mere på den vigtige fjerdeplads, der sikrer deltagelse i Champions League.

Efter 27 minutter viste Juan Mata stort overblik, da han smart fandt Marcus Rashford, og United-profilen skulle blot sætte foden på og flugte bolden i mål til 1-0, da Norwich-keeper Tim Krul var lidt for passiv.

Rashford var på spil igen fire minutter inde i anden halvleg, da han med en dyb stikning sendte Brandon Williams helt fri mod mål.

Den 19-årige forsvarsspiller blev slagtet af en fremstormende Krul, og Rashford sørgede for 2-0 på det efterfølgende straffespark.

Det var Rashfords mål nummer 19 i alle turneringer i denne sæson i hans kamp nummer 200 for United.

Juan Mata takker tilhængerne efter kampen. Foto: Jon Super.

Fire minutter senere headede Anthony Martial United på 3-0, og Williams leverede en nærmest ufattelig afbrænder, da han hamrede bolden næsten lodret op i luften helt alene foran et tomt mål.

I stedet sørgede unge Mason Greenwood for 4-0 et kvarter før tid.

Leicester tog imod Southampton og Pierre-Emile Højbjerg, der vandt opgøret 2-1 mod Kasper Schmeichel og co.

Leicester kom planmæssigt foran 1-0 ved Dennis Praet efter et kvarter, men seks minutter senere måtte Schmeichel hente bolden ud af eget net.

Stuart Armstrong trykkede af, og Schmeichel var chanceløs, da bolden ramte Leicesters James Maddison og ændrede retning til 1-1.

Southampton besejrede Kasper Schmeichel og Leicester. Foto: Andrew Boyers / Ritzau Scanpix.

VAR sørgede for at annullere en scoring af Jamie Vardy samt at annullere et fløjtet straffespark til gæsterne.

Danny Ings sørgede for 2-1 til Southampton, og Jonny Evans troede, at han havde udlignet i det 90. minut, men VAR underkendte målet.

Dermed fik Southampton revanche for 0-9-nederlaget til Leicester tidligere på sæsonen.

Efter skuffende 1-1 mod Brighton senest var Chelsea på en overkommelig opgave hjemme mod Burnley.

Her var Andreas Christensen med i hele kampen i 3-0-sejren, som blev sikret af scoringer af Jorginho, Tammy Abraham og Callum Hudson-Odoi.

