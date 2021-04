United skuffer mod Leeds

Det er svært at se Manchester United bevæge sig op eller ned i den engelske Premier League.

Søndag spillede United 0-0 ude mod Leeds, og det efterlader Ole Gunnar Solskjærs tropper solidt på andenpladsen.

Med 67 point har United ti point op til Manchester City, og der resterer blot fem ligakampe i denne sæson.

Bag sig har United som nærmeste rival Leicester, der står noteret for otte point færre, men dog med en kamp mere i hånden.

I søndagens kamp havde United de fleste chancer, men det lykkedes ikke udeholdet at få scoret på Elland Road.

Op til kampen havde United-fans lørdag protesteret over, at United var blandt de 12 klubber, der ville deltage i Super League.

Vrede mod Glazer-familien

Det blev annonceret for en uge siden, at 12 klubber - heriblandt United - ville lave en lukket udbryderliga, og det brød fansene sig ikke om.

Fansene ytrede foran Old Trafford især vrede mod klubbens amerikanske ejere, Glazer-familien.

To døgn efter annonceringen af Super League meldte United ud, at klubben trak sig fra projektet.

Kampen på Elland Road var uden tilskuere, så ingen fans kunne ytre sig på stadion om hverken det ene eller andet.

Leeds er inde i en god periode og har blandt andet vundet over Manchester City og spillet uafgjort mod Chelsea, Liverpool og nu United. I de seneste seks ligakampe er Leeds ubesejret.

Inden sæsonen var Leeds som oprykker udråbt til et af de hold, der skulle kæmpe for at undgå nedrykning.