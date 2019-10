United slår Norwich trods to brændte straffespark

Efter fire kampe uden sejr i Premier League lykkedes det Manchester United at vinde 3-1 ude over Norwich.

Sejren blev hentet, selv om United brændte to straffespark i løbet af første halvleg.

United er nu placeret på syvendepladsen med 13 point efter 10 kampe.

I de foregående kampe havde United tabt ude til West Ham og Newcastle og spillet uafgjort hjemme mod Arsenal og Liverpool.

Så det var en tiltrængt succesoplevelse for United og den efterhånden pressede manager Ole Gunnar Solskjær.

Midtbanespilleren Scott McTominay sparkede United foran med 1-0 efter 21 minutter, da han udnyttede sløset forsvarsspil hos Norwich.

Syv minutter senere fik United tildelt et straffespark, men angriberen Marcus Rashford blev grebet ud af Norwich-keeper Tim Krul.

To minutter senere gjorde Rashford dog skaden god igen, da han omsatte en chance til mål og dermed en 2-0-føring.

Kort før pausen fik United endnu et straffespark, da en Norwich-spiller ramte bolden med hånden i feltet.

Skuffelse for Arsenal

United-angriberen Anthony Martial fik lov til at sparke, men også denne gang snuppede Tim Krul forsøget.

I anden halvleg øgede Martial til 3-0 efter 73 minutter, da franskmanden udnyttede en elegant hælaflevering fra Rashford.

Norwich fik reduceret til slutresultatet 1-3 ved Onel Hernández, men oprykkeren var aldrig for alvor i nærheden af point søndag aften.

I en af de øvrige søndagskampe spillede Arsenal 2-2 hjemme mod Crystal Palace

Arsenals forsvarsspillere Sokratis Papastathopoulos og David Luiz scorede et mål hver og bragte hjemmeholdet foran med 2-0.

Men Crystal Palace svarede flot igen, og Luka Milivojevic reducerede på et straffespark efter lidt over en halv time, inden Jordan Ayew sørgede for udligningen i anden halvleg.

Arsenal fik bolden i nettet efter 84 minutter, men målet blev efter et VAR-gennemsyn underkendt for et frispark på Milivojevic.

Og så endte opgøret uafgjort på Emirates i London.

Arsenal er placeret på femtepladsen med 16 point efter 10 kampe, mens Crystal Palace har et point færre på sjettepladsen.

