United smider point i Premier League

I Premier Leagues anden runde led Manchester United søndag sit første pointtab i sæsonen.

Storklubben måtte således nøjes med 1-1 og forlade Southampton med blot et enkelt point i bagagen.

Manchester United ramte ikke sit højeste niveau, men var dog bedst og kontrollerede størstedelen af opgøret i det sydlige England.

Frustration virkede i perioder til at overskygge gæsternes fokus på at spille god fodbold, og måske derfor blev det aldrig helt godt.

Frustrationen opstod især som følge af Southamptons føringsmål efter en halv time, hvor Manchester United havde siddet tungt på begivenhederne.

Efter hurtige afleveringer på kanten af feltet trykkede Che Adams af fra distancen. Nærmest i samme øjeblik, som bolden forlod Adams' fod, blev den rettet af på Freds fod og snød David de Gea i Manchester United-målet.

Efterfølgende var Bruno Fernandes rødglødende over, at han ikke var blevet tildelt et frispark i den situation, der førte til Southamptons mål.

Manchester United-spillerne bar i den efterfølgende periode følelserne uden på trøjerne og brokkede sig over selv de mindste kendelser.

I anden halvleg fik gæsterne en tand bedre styr på temperamentet, og efter 55 minutter kom de tilbage i opgøret.

Paul Pogba var på spil i feltet og kombinerede med Bruno Fernandes, inden bolden havnede for fødderne af Mason Greenwood, der skovlede bolden over stregen til 1-1.

I slutfasen var det meningen, at Manchester United skulle sætte et sidste pres ind i jagten på alle tre point, men det lykkedes slet ikke.

I stedet var hjemmeholdet farligst - uden det dog førte til store chancer. Derfor endte det uden vinder.

Anderledes gik det, da Wolverhampton tog imod Tottenham samtidig. Gæsterne tog hjem med sæsonens anden sejr ud af to mulige. Dele Alli afgjorde sagerne på straffespark.