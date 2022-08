United-spillere frygter for venner og familie

Af frygt for vrede og voldelige fans har flere Manchester United-spillere alvorlige betænkeligheder ved at lade venner og familie sidde på de almindelige fanafsnit på Old Trafford

Det står slemt til i Manchester United for tiden.

Endda så slemt, at flere af klubbens spillere frygter, at venner og familie vil blive antastet af vrede og voldelige fans til rivalopgøret mod Liverpool mandag aften.

The Telegraph skriver således, at flere af Erik ten Hags spillere har alvorlige forbehold mod at reservere pladser til venner og familie på stadion - i hvert fald på de tilskuerafsnit, der er åbent forbundet med resten af Uniteds mange tusinde fans.

De frygter simpelthen for sikkerheden i tilfælde af endnu et Manchester United-nederlag.

Der var forståeligt nok opgivende miner at spore hos United-spillerne efter 4-0 nederlaget til Brentford i anden spillerunde. Foto: David Klein/Ritzau Scanpix

Også Christian Eriksen havde en skidt dag på kontoret mod sin gamle klub. Foto: John Sibley/Ritzau Scanpix

Politiet i Manchester har tilsyneladende ikke tænkt sig at højne sikkerhedsniveauet forud for mandagens opgør på Old Trafford.

En aftenkamp mellem Manchester United og Liverpool er allerede placeret i den højeste risikogruppe, og derfor er sikkerheden i forvejen prioriteret højt i politienheden.

Arrangeret fan-protest

Manchester United-fangruppen 'The 1958' arrangerer en stor protest-march en time før kampstart mandag aften.

På Twitter, hvor gruppen har cirka 57.500 følgere, har de offentliggjort et statement, hvori de begrunder nødvendigheden for den store protest - det hele bunder i stor utilfredshed med Glazer-familiens ejerskab af klubben.

'Et ejerskab, der systematisk udsulter og ødelægger den største fodboldinstitution i fodboldverdenen i grådighedens tegn', skriver de blandt andet.

'Det kan vi ikke tillade længere! Det handler ikke om splittelse, men om sammenhold. Alle United-fans har ret til at protestere med 'The 1958' eller individuelt. Det handler ikke om konfrontation. Alt andet spiller lige ind i Glazer-familiens hænder'.

Samtidig understreger de, at protesten skal foregå på lovlig og fredelig vis.

Efter de to første runder af den nye Premier League-sæson skraber Manchester United bunden med 0 point og en 1-6 målscorer.

Samtidig ulmer en konflikt centreret om stjernen Cristiano Ronaldo, der tilsyneladende vil væk for at spille Champions League andetsteds.

