United-spillere sigtet: Gik for tæt på dommer

Peter Banks blev omringet af nogle rasende Manchester United-spillere tirsdag aften, da storklubben mødte Brigthon på hjemmebane i Premier League.

Spillerne kom helt præcist stormende mod dommeren efter 53 minutter. Det skyldtes en episode, hvor Lewis Dunk fra Brigthon fik et gult kort.

Det gjorde han for at fælde Anthony Elanga, men Manchester United-spillerne mente, det skulle være et rødt kort, fordi Elanga havde frit løb mod kassen.

Peter Banks blev af VAR kaldt ud for at se situationen igennem, og han endte med at sende Lewis Dunk tidligt i bad.

Men selvom Manchester United-spillerne havde ret, var opførslen under al kritik, og Premier League-klubben er nu blevet sigtet af FA.

Det engelske fodboldforbund har helt præcist sigtet Manchester United for ikke at kunne kontrollere sine spillere.

Adfærden kostede Bruno Fernandes et gult kort i situationen, men nu kan Old Trafford-mandskabet måske se frem til en bøde oveni hatten.

Manchester United har indtil på mandag til at respondere på sigtelsen fra FA.

Ralf Rangnicks tropper endte med at vinde kampen med 2-0 på mål af Cristiano Ronaldo og Bruno Fernandes.