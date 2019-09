United-stjerne: Det går den gale vej med racismekampen

Skal du se med denne lørdag? Ekstra Bladet sender Danmarks største thai-boksestævne direkte på tv. Få adgang til showet via Ekstra Bladet+ i dag - og gør din entré lige her!

Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) skærpede op til sæsonstart sit disciplinære regelsæt med markant hårdere straffe for racisme, og spillere og klubber står i kø for at tage afstand fra de hadefulde ytringer.

Men til trods for de mange tiltag og kampagner går det den gale vej, mener den engelske landsholdsangriber Marcus Rashford.

For nylig var Rashfords holdkammerat i Manchester United Paul Pogba udsat for racistiske kommentarer på sociale medier, og også Chelsea-spillerne Tammy Abraham og Kurt Zouma er blevet mødt med racistiske skældsord på nettet.

- Det er selvfølgelig skuffende. Fra mit synspunkt virker det, som om det er gået tilbage og ikke fremad, siger han ifølge AFP.

- Når man kigger rundt i verden, står alle sammen, og jeg tror, det er det eneste, man kan gøre.

- Vi må bare have tillid til, at kampagner og alt det virker, for vores stemme har kun en vis gennemslagskraft, siger Rashford.

Det var ikke racistisk

Også Rashfords tidligere angrebskollega Romelu Lukaku har været offer for racisme på det seneste. Under en kamp mellem Cagliari og belgierens nye klub, Inter, råbte tilskuerne abelyde efter ham.

FCK smed Bendtner-bomben: Derfor ændrede Ståle mening

Efterfølgende hævdede en gruppe Inter-fans i et opslag på Twitter, at lydene ikke er ment racistiske.

- Vi forstår, at det kan have virket racistisk for dig, men sådan er det ikke.

- I Italien bruger vi nogle metoder kun for at hjælpe vores hold og forsøge at gøre modstanderne nervøse. Ikke for at være racistiske, men for at forstyrre dem, skrev gruppen blandt andet.

Opslaget fik angriberen Demba Ba til tasterne på Twitter, hvor han omtalte racisme som et udbredt problem i Italien.

- Det her er årsagen til, at jeg besluttede ikke at spille der (i Italien, red.), da jeg havde muligheden for det. Jeg håber, at alle sorte spillere kommer væk fra ligaen. Det stopper selvfølgelig ikke deres idioti og had, men i det mindste rammer det ikke andre racer, skrev Demba Ba.

