United-stjerne flygter fra døds-hotel

Marcos Rojo har pakket sine kufferter og forladt et luksushotel i Den Dominikanske Republik efter et nyt mystisk dødsfald

Manchester Uniteds argentinske forsvarsstjerne Marcos Rojo har pakket sine ting og har sammen med familien i hast forladt Hard Rock Hotel & Casino i Punta Cana på Den Dominikanske Republiks østkyst.

Mandag kom det nemlig frem, at en 49-årig amerikaner afgik ved døden efter at have indtaget en whisky fra minibaren på sit værelse på Hard Rock Hotel & Casino, hvor en landsmand tidligere er omkommet.

Dermed er antallet af amerikanere, der er omkommet på hoteller i den caraibiske ø-stat inden for det seneste års tid, steget til seks, og FBI har nu iværksat en undersøgelse af i hvert fald fire af tilfældene.

Rojo havde været på en to dage lang fisketur og vidste derfor ikke noget om det, men rejste altså straks fra hotellet, da han fik nys om dødsfaldet.

Ifølge New York Post har en kilde sagt, at Rojo blot var forsigtig og ikke ville tage nogen chancer

Tidligere så han og familien dog ud til at nyde livet på hotellet:

Ifølge avisen har knap 70 amerikanske turister siden marts berettet om mystiske sygdomme efter ophold på landets hoteller og altså en total på seks dødsfald inden for det seneste år - typisk af lungeødem og uventet hjertestop.

