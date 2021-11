United-stjerne i sjældent raseri-udbrud

Manchester Uniteds store nedtur fortsætter, og lørdag endte det med et 4-1-nederlag til oprykkerne fra Watford.

Ole Gunnar Solskjær ønskes igen fyret, og efter kampen raser David De Gea desuden over holdets præstation. Det gør han over for BBC Sport.

- Der er ikke meget at sige. Det er pinligt at se Manchester United spille, som vi gjorde i dag. Det er ikke acceptabelt, hvordan vi spillede og gjorde tingene.

- Det er nemt at skyde skylden på manageren eller staben, men nogle gange er det spillernes skyld. Vi skal vise meget mere, end vi gør.

- Første halvleg var pinlig. Vi kunne have lukket fire mål ind på 45 minutter. Det var hårdt at se holdet spille. Det var mareridt efter mareridt. Det er ikke acceptabelt.

De Gea fortsætter og undskylder over for klubbens fans.

- Vi forsøger at kæmpe og gøre vores bedste for holdet, men selvfølgelig er der noget helt galt. Man kan se det i kampene. Det er et meget lavt niveau. Undskyld til fansene igen.

Manchester United ligger nummer syv i Premier League.