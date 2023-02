United-stjerne i vanvidstackling: Burde være udvist!

Marcel Sabitzer slap for et rødt kort efter en frygtelig tackling på Leicester-spilleren Wout Faes

Manchester United buldrede videre i Premier League med en stensikker 3-0 sejr over Viktor Kristiansen og Leicester søndag eftermiddag.

Men allerede i slutningen af første halvleg kunne arbejdsbetingelserne være blevet markant sværere for De Røde Djævle.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Marcel Sabitzer slap for udvisning mod Leicester. Foto: Peter Powell/Ritzau Scanpix

En af januar-vinduets nye tilføjelser til United-truppen Marcel Sabitzer tabte nemlig i et øjeblik hovedet og satte en grim, grim tackling ind på Leicester-spilleren Wout Faes.

Selvom det på den langsomme gengivelse af situationen unægteligt lignede et klokkeklart rødt kort til østrigeren, slap Sabitzer for udvisning.

Ifølge dommerteamet var begrundelsen for ikke at give det røde kort, at tacklingen ikke blev sat ind med tilstrækkelig kraft til at udløse en udvisning.

Marcus Rashford blev dobbelt målscorer, mens Jadon Sancho scorede et enkelt mål i 3-0 sejren over Leicester. Foto: Molly Darlington/Ritzau Scanpix

Annonce:

Og den beslutning fik efterfølgende Sky Sports-ekspert og tidligere Liverpool-træner Graeme Souness helt op i det røde felt.

- Jeg er ligeglad med, hvad en eller anden dommer, der aldrig har spillet, har at sige til det. Det er en udvisning. Hvis det ikke er farligt spil, hvad er så? Spørg enhver professionel fodboldspiller. Han vender siden til - det er et klassisk eksempel på at sætte dig selv op til at ramme en, siger han ifølge Mirror.

Se videoen af situationen i toppen af artiklen.

Souness' ekspert-kollega, den tidligere United-stjerne Gary Neville, var derimod enig i dommerens beslutning.

- Jeg synes ikke, der var rødt. Han trak sig meget hurtigt og satte sig ikke igennem med den nødvendige kraft, siger han ifølge Mirror.