United-stjerne involveret i biluheld

Manchester Uniteds portugisiske stjerne Bruno Fernandes har ifølge flere engelske medier været involveret i et trafikuheld

Mandag morgen var Manchester Uniteds midtbaneprofil Bruno Fernandes involveret i et uheld, da han kørte i sin Porsche.

Det skriver flere engelske medier - herunder The Mirror.

Den 27-årige portugiser slap uskadt fra uheldet. Heller ikke nogle af de andre passagerer er kommet noget til i forbindelse med uheldet, skriver The Mirror.

Det forventes derfor også, at han vil deltage i klubbens træning forud for tirsdagens store Premier League-opgør mod Liverpool, men det er endnu ikke blevet bekræftet fra officiel hold.

United-manager Ralf Rangnick skal tale med pressen senere mandag, og her forventes det, at man vil give en status på Bruno Fernandes, og hvorvidt han vil være tilgængelig tirsdag, i hvad der er en yderst vigtig kamp for Manchester United.

Den engelske storklub er nemlig fortsat med i kampen om at nå top-4, der vil sikre dem en plads i næste års Champions League. Lige nu er 'De Røde Djævle' placeret på en femteplads med tre point op til Tottenham på fjerdepladsen.

Arsenal ligger aktuelt med samme antal point som Cristiano Ronaldo og co., men London-klubben har fortsat én kamp i hånden.

Samtidig er Liverpool fortsat en del af mesterskabskampen, hvor de kun er ét point efter førerholdet Manchester City.

Opgøret mellem Liverpool og Manchester United spilles tirsdag klokken 21.00.

