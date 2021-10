United-stjerne skadet: Her er dommen

Premier League-klubben Manchester United møder i den kommende runde danskerklubben Leicester City, men Ole Gunnar Solskjær har problemer defensivt.

Nordmanden er under pres for at skaffe resultater til Manchester United, der har hentet stjernen Cristiano Ronaldo til klubben, men senest blev det blot til 1-1 hjemme mod Everton i et opgør, hvor Solskjær havde bænket Ronaldo.

Nu er der så dårligt nyt for Solskjær, da centerbacken Raphael Varane blev skadet i Nations League-finalen. Han vender derfor tilbage til England.

Centerbacken blev skadet i finalen, som Frankrig vandt over Spanien, og dommen er, at han sidder ude i 'nogle uger', som Manchester United skriver på klubbens hjemmeside.

Dermed ventes både Varane og Harry Maguire ude af opgøret mod Leicester, og Ole Gunnar Solskjær får noget at se til.

Manchester United ligger aktuelt nummer fire i Premier League.