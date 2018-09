United-stjernen ville være anonym - gav halv mio. til syg dreng

Stod det til Nemanja Matic, var det en historie, der aldrig skulle have set dagens lys.

Pengene skulle være overført, Dusan Todorovic skulle have fået sin behandling, og så kunne livet ellers være gået videre.

Men Dusans glade og lettede far har ikke kunnet holde sig i ro. Han har følt, at det var vigtigt, at hele verden er klar over, at Manchester Uniteds midtbanestjerne er den primære årsag til, at den syge dreng på bare fire år nu har en forbedret chance for at overleve den svulstsygdom, han er præget af - og som truer ham på livet.

Neuroblastom er svulster, der opstår i nervesystemet og som primært rammer små børn.

Dusans forældre har kæmpet for at skabe opmærksomhed omkring sønnens sygdom og de mange penge, de har manglet for at give ham den rette behandling.

Det har været på grund af den kampagne, der har kørt i Serbien, at Matic blev klar over Dusans tilstand.

Og derfor besluttede han sig for at hjælpe.

Dusan er nu blevet overført til en klinik i Barcelona, hvor han kan blive behandlet. Der er ingen garanti for, at han overlever sygdommen. Men ifølge artiklen 'Forbedret overlevelse hos børn med neuroblastom' i Ugeskrift for læger i 2010 er sandsynligheden vokset markant de senere år.

Sådan er Matic bare

Ifølge den serbiske storklub FK Partizan fra Beograd er der indsamlet i omegnen af 200.000 euro - svarende til halvanden million kroner. Blandt andet hjulpet på vej af billetsalg til klubbens kampe. Og altså den store pose penge, der har fundet vej fra Manchester.

Angiveligt er det bare sådan, Nemanja Matic er.

Han gør meget for at hjælpe indbyggerne i sin fødeby, Vrelo, i Serbien.

Det har den engelske avis, Daily Star, tidligere fortalt.

Således er en ansat i en købmandsbutik, Liljana Popovic, citeret for at sige, at fodboldstjernen betaler alles gæld til butikken, når han fra tid til anden besøger byen.

Den lokale skoles inspektør, Bosko Saric, optræder også i artiklen og siger:

- Nemanja betalte for legepladsen til børnene og har sagt, at han vil fortsætte, har Saric sagt.

Sympatisk og opsigtsvækkende.

Se også: Hjerteskærende foto rammer de største: Nu kan det vinde pris

Se også: Fodboldstjernen i sorg: Farvel min lille ven

Se også: Scorer på slam: Millionerne vælter ind hos Daniel Agger

Se også: Tidligere Liverpool-spiller ramt af frygtelig sygdom

Se også: Forhadt Real-stjerne bekræfter: De ville slå mine børn ihjel