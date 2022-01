United-stjernens fald: Nu gider Ronaldo ikke mere

Han er suspenderet, anholdt og godt i gang med at blive smurt ind i offentlighedens folkedomstol.

Og som om det ikke er nok, har en stribe af hans holdkammerater i Manchester United nu valgt at droppe ham på Instagram.

Hverken Jesse Lingard, David De Gea, Paul Pogba, Ederson Cavani, Scott McTominay eller Cristiano Ronaldo gider følge med i hans liv mere - skriver de engelske medier mandag.

Verden er i dag et dystert sted for fodboldstjernen Mason Greenwood, der af ekskæresten Harriet Robson er under anklage for både vold og voldtægt.

Han er ikke dømt - endsige tiltalt - af nogen. Foreløbig har han tilbragt en nat i politiets varetægt, og mandag fortsætter afhøringen af ham.

Imens har de engelske medier ikke spildt tiden. Mandag fortæller både far og søster til Harriet Robson, hvordan de har det.

- Det er forfærdeligt. Jeg er først nu ved at forstå det. Som far har du ikke lyst til at vide, at sådan noget er sket mod din datter, siger faderen til Daily Mail.

Mason Greenwood kan have spillet sin sidste kamp for Manchester United. Foto: Paul Ellis/AFP/Ritzau Scanpix

Til The Sun udtaler søsteren:

- Hun er en dejlig ung pige, og ingen fortjener dette. Hvis der ikke er en komplet undersøgelse af politiet, er der noget helt galt. Jeg håber, min søster får den retfærdighed, hun fortjener.

Harriet Robson smed både billeder og video på Instagram, hvor hun dels er sølet ind i blod, og hvor man kan høre den 20-årige Greenwood i noget, der af medier er blevet beskrevet som ham, der forsøger at tiltvinge sig sex med Robson.

Til et billede af hende, hvor der flyder blod fra hendes læbe, skriver hun:

- Til alle, der vil vide, hvad Mason Greenwood rent faktisk gør ved mig.

Søndag var Greater Manchester Police godt i gang med undersøgelser i Greenwoods hjem i Bowdon sydvest for Manchester. I et andet hus, han ejer, opholdt hans forældre sig - i øvrigt sammen med sikkerhedspersonale fra klubben.

Imens meddelte Manchester United, at Greenwood var suspenderet på ubestemt tid, og at man ikke accepterer vold på nogen som helst måde.

Mason Greenwood har været en del af Manchester United, siden han blev meldt ind i klubben seks år gammel.

Han debuterede for førsteholdet i 2019 - 17 år gammel. Siden er det blevet til 129 kampe. Han har spillet 16 landskampe for fire forskellige ungdomshold, ligesom landstræner Gareth Southgate gave ham debut på A-landsholdet i august 2020 mod Island i Nations League.