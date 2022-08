United svinger øksen: Seks spillere skal væk

Der kommer snart til at ske ting og sager i Manchester United.

Erik ten Hag ser nemlig hele seks spillere forlade Old Trafford, inden transfervinduet lukker om lidt under en måned.

Så klar er meldingen fra Daily Mail.

Ifølge mediet er der tale om Alex Telles, Aaron Wan-Bissaka, Eric Baily, Axel Tuanzebe, Ethan Laird og Phil Jones.

Dermed er det kun spillere med primært defensive kvaliteter, som Manchester Uniteds nye træner vil af med.

Og Daily Mail tilføjer, at flere af de nævnte spillere allerede er ved at søge nye udfordringer i karrieren.

Eksempelvis sættes Aaron Wan-Bissaka i forbindelse med en retur til Crystal Palace, mens Eric Baily rygtes kraftigt til AS Roma.

For førstnævntes vedkommende er der dog kun tale om en lejeaftale for den kommende sæson.

Manchester United begynder den nye sæson i Premier League i næste weekend med en hjemmekamp mod Brigthon.

