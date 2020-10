United tæt på Cavani

Parterne skulle være enige om løn og kontraktlængde for den transferfri angriber, mens et ublu agenthonorar angiveligt skulle stå i vejen for en aftale

Klubløse Edinson Cavani er meget tæt på at skrive under på en kontrakt med Manchester United. Det skriver mange, engelske medier lørdag aften.

Den 33-årige angriber fra Uruguay er klubløs efter i sommer at have sagt farvel til Paris Saint-Germain og har angiveligt været et tema i flere klubber rundt i Europa på det seneste.

Men der er mange penge i Premier League, og ifølge Daily Mail er den transferfri spiller sikret en ugeløn på 210.000 pund – efter skat.

Det springende punkt før en afsluttende lægeundersøgelse og underskrift skulle ifølge den italienske transferjournalist Fabrizio Romano være, at Cavanis agent forlanger hele 10 millioner euro (et pænt stykke over 75 millioner kroner, red.) for at formidle handelen.

Aftalen løber ifølge samme avis frem til sommeren 2022, mens andre medier mener at vide, at der kun er tale om en aftale for en enkelt sæson.

Manager Ole Gunnar Solskjær har tidligere i transfervinduet hentet den unge, hollandske midtbanespiller Donny van de Beek fra Ajax, mens han ikke har formået at få Dortmund til at sælge angriberen Jardon Sancho.

Edinson Cavani fik en noget blandet, sidste sæson i PSG, men nu er han transferfri og ude på markedet. Foto: AP/Kamil Zihnioglu/Ritzau Scanpix

Han skulle være yderst ivrig efter at lande en forward som konkurrent til Anthony Martial, der nok er teknisk stærk men også ustabil i sine præstationer.

Edinson Cavani havde ikke nogen stor sæson sidste år hos PSG, og han sloges med flere skader. Han deltog dog i sammenlagt 22 kampe for den franske klub, der pudsigt nok har trukket Manchester United i Champions League.

Flere United-fans vil sikkert mindes, hvordan klubben tidligere har brændt sig på sydamerikanske angribere som Radamel Falcao og den ekstremt løntunge Alexis Sanchez.

