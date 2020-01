United tager konsekvensen: Sprænger banken for stjerne

Med et par dage tilbage af transfervinduet ser det ud til, at Manchester United får lukket en aftale med portugisiske Bruno Fernandes.

Således melder flere engelske medier nu om, at de engelske giganter er enige med Sporting fra Lissabon om en overgangssum på 55 millioner euro - svarende til 411 millioner kroner.

Bruno Fernandes skifter med stor sandsynlighed til Manchester United, inden transfervinduet smækker i. Foto: Rafael Marchante/Reuters/Ritzau Scanpix

Parterne er så langt fremme, at den 25-årige midtbanestjerne ventes at gennemgå lægetjek onsdag. Det kan ifølge Sky Sports dog trække ud til torsdag, hvis det nødvendige papirarbejde ikke bliver færdiggjort hurtigt nok.

Udover overgangssummen kan Sporting se frem til yderligere add-ons i takt med, at Bruno Fernandes opnår diverse mål - såsom deltagelse i Champions League. Blandt andet hvis han skulle gå hen og vinde Ballon d'Or. Alt i alt 25 millioner euro - svarende til knap 187 millioner kroner.

Der skulle være tale om en kontrakt på fire et halvt år, der sikrer Fernandes 130.000 pund - svarende til 1,1 millioner kroner - om ugen.

Liverpool-darlings mormor havde forhold til Sir Alex

Angiveligt har United været så interesseret i Fernandes, at man i løbet af de seneste 24 timer har hævet sit bud på ham. Ikke bare én men to gange.

Ville leje ham ud

Det er sket, fordi FC Barcelona også har rørt på sig. Skal man tro diverse engelske medier, og det gør vi så i denne ombæring, var Barca interesseret i at betale mere end United. Men Sporting har afvist de spanske mestre, fordi man først ville betale en stor del af beløbet til sommer.

Derudover ville man først hente Bruno Fernandes med virkning fra sommer - og tilmed leje ham ud den første sæson.

Ender de to parter med at skrive kontrakt med hinanden, vil der selvfølgelig være skyhøje forventninger til Fernandes på Old Trafford. Dels på grund af overgangssummen, dels fordi han har revet den portugisiske liga rundt i manegen og været den absolut bedste spiller i et par sæsoner efterhånden.

United havde planer om at hente ham allerede inden denne sæson, men det blev ikke til noget. Det har så givet ham mulighed for at brillere yderligere efter sidste sæson, hvor han scorede 20 mål i 33 kampe. Foreløbig er det blevet til otte mål i 17 optrædener.

Den portugisiske Primeira Liga har ikke samme høje niveau som Premier League, men det har alligevel skruet prisen på ham i vejret, at han har strålet i den hjemlige liga.

Hårdt ramt af skader

Der er ingen tvivl om, at det vil lune gevaldigt i United-truppen, hvis det lykkes at hente Fernandes. Ole Gunnar Solskjærs midtbane er alt for svag til at turde tro på, at man kan spille sig op i Champions League-selskabet. Dels er det ikke lykkedes at erstatte Ander Herrera og udskældte Marouane Fellaini, der har forladt United inden for det sidste år. Dels er Scott McTominay ude i lang tid, mens Paul Pogba har døjet svært med skader denne sæson.

Dertil kommer så Marcus Rashfords skader, der sandsynligvis holder angriberen ude et par måneder.

Bruno Fernandes er oprindeligt fra det nordlige Portugal og er fodboldmæssigt opdraget i Boavista. Han brød dog igennem i italiensk fodbold for Novara, inden han skiftede til først Udinese og siden Sampdoria, inden Sporting hentede ham retur til Portugal i sommeren 2017.

Her er det siden blevet til 137 kampe og 64 mål. Under Fernando Santos' ledelse er Bruno Fernandes desuden gået hen og blevet fast mand i startopstillingen på det portugisiske landshold i EM-kvalifikationen.

