United vil forgylde Real Madrid-stjernen

En voldsom overgangssum krydret med en ugeløn oppe blandt de største: Casemiro står til økonomisk at sikre arvingerne og deres arvinger og deres arvinger med et skifte til Manchester United

Casemiro ligner mere og mere Manchester Uniteds nye mand på midtbanen.

Og det kan da godt være, at den 30-årige brasilianer med et skifte fra Real Madrids Champions League-mestre synes at tage et skridt ned ad ambitionsstigen, men hold nu op, hvor ser han ud til at blive rig.

Altså sådan rigtig rig.

Mere rig end han er i forvejen. Og Casemiro mangler ikke penge efter syv sæsoner i den spanske storklub.

Men United, der virkelig godt kan bruge en god mand på midtbanen, vil ifølge meldingerne fra blandt andre The Athletic betale Casemiro TRE millioner kroner - om ugen!

Dermed stryger han ind på en delt andenplads i klubben - kun overgået af Cristiano Ronaldo og helt oppe på siden af David de Gea.

Intet er sikkert endnu, men transferjournalisten Fabrizio Romano skriver fredag på Twitter, at de to parter er blevet enige om en overgang, og at det nu er op til lægerne i United at teste Casemiros fysik, før der kan skrives under på en kontrakt.

Kroos, Casemiro og Modric med den seneste af de fem Champions League-pokaler, de har vundet sammen. Foto: Sportimage/AP/Ritzau Scanpix

Casemiro kommer fra ni sæsoner i Spanien, der har budt på tre nationale mesterskaber og hele fem Champions League-triumfer og 361 kampe i den hvide trøje.

Han får fire år i Manchester United, og vil kunne se frem til en klækkelig bonus, hvis Manchester United kvalificerer sig til Champions League.

Overgangssummen: 446 millioner kroner, der kan stige til hele 520 millioner kroner.

Franske Adrien Rabiot har en uges tid været kædet sammen med United, nu Frenkie de Jong endte med ikke at blive til noget. Men hvor hollænderen var noget, United-fansene gerne ville have med at gøre, var Rabiot det modsatte. Og derfor var der også en lettelse at spore i fanmiljøet, da Rabiot-rygtet syntes at dø ud.

Spørgsmålet er så, hvordan tilgangen af Casemiro modtages.

