United ydmyget igen: Hvem kan afløse Mourinho?

HVEM SKAL AFLØSE MOURINHO - ELLER SKAL HAN BLIVE? KOM MED DIN MENING I AFSTEMNINGEN LÆNGERE NEDE

- Jeg forventer, at han bliver fyret inden jul. Det virker bare som det samme gamle. Meget af pressen og mange af fansene har været efter José Mourinhos om alt negativiteten i den seneste periode, og han brokker sig om spillere, som han har og ikke har. Han ser træt ud, og det afspejler sig i hans holds præstationer. Han kommer med negative ting.

Sådan lød det fra den tidligere Manchester United-spiller Lee Sharpe sidste uge, og efter tre nederlag i træk i sæsonen, så er utilfredsheden allerede stor i forhold til José Mourinho.

Mandag aften var det Tottenham, der på Old Trafford ydmygede Manchester United ved at vinde 3-0 i en kamp, hvor Christian Eriksen lagde op til Tottenhams andet mål.

Dermed har Tottenham åbnet sæsonen med tre sejre, mens Manchester United har hentet én sejr og to nederlag i sæsonens første tre kampe.

Tilskuerne på det berømte stadion i Manchester begyndte udvandringen, da gæsterne fra London kom foran med 3-0.

Dermed stiger presset på manager José Mourinho, som dog heller ikke fik en hjælpende håndsrækning af sine spillere.

Spørgsmålet er, om Mourinho kan fortsætte eller skal fyres nu? Du kan give din stemme her.

José Mourinho er under pres i Manchester United. Hvem er den oplagte afløser, hvis han bliver fyret? Zinedine Zidane Antonio Conte Michael Laudrup Ryan Giggs Luis Enrique Laurent Blanc Mauricio Pochettino Alex Ferguson Glen Riddersholm Det bliver en helt anden Mourinho bliver IKKE fyret José Mourinho er under pres i Manchester United. Hvem er den oplagte afløser, hvis han bliver fyret? 37 % Zinedine Zidane 5 % Antonio Conte 7 % Michael Laudrup 13 % Ryan Giggs 3 % Luis Enrique 2 % Laurent Blanc 1 % Mauricio Pochettino 7 % Alex Ferguson 11 % Glen Riddersholm 4 % Det bliver en helt anden 10 % Mourinho bliver IKKE fyret Fejl Der skete desværre en fejl, prøv igen senere.

Hvis Mourinho skulle blive fyret, vil der så efterhånden være en topklub, der kigger på karakteren Mourinho og hans historik i klubberne og stadig tænke, at han skal være chefen hos os? #pldk #MUNTOT — Christian Winther (@chrwinjoh) 27. august 2018

Drømmescenarie: At vågne op tirsdag, d. 28/8 2018 og læse, at Mourinho enten er blevet fyret, eller har taget den voksne beslutning, selv at gå. #mufc #pldk #MUNTOT — Fodbold-Freaken (@sportsfreaken1) 27. august 2018

Man ved jo nærmest ikke, hvor man skal ende og begynde med United. Den eneste, der kan sættes flueben ved, er vel strengt taget målmanden. — Morten Bruun (@Bruun6eren) 27. august 2018

Mit United hjerte bløder håber Mourinho er et skridt tættere på at blive fyret — Henriette (@henriette0103) 27. august 2018

Hvis ejerne af Manchester United vidste noget om fodbold, havde de fyret både Mourinho og Woodward. — Thomas Lund Hansen (@ThomasLund71) 27. august 2018

Mourinho måtte blandt andet se angriberen Romelu Lukaku brænde på et tomt mål efter et kvarter, selv om belgieren ellers have rundet Tottenham-målmand Hugo Lloris. Lukaku sendte på mystisk vis bolden forbi mål.

I den underholdende første halvleg var der flere andre muligheder til begge hold, men målene lod vente på sig til efter pausen.

Harry Kane åbnede målscoringen, da han efter et hjørnespark fra Kieran Trippier headede Tottenham i front i det 50. minut.

Blot to minutter senere blev føringen fordoblet, og det var med hjælp fra Christian Eriksen.

Danskeren modtog bolden nede langs højrekanten, og han sendte bolden fladt ind til brasilianeren Lucas Moura, der afsluttede fladt og fik bolden uden om David de Gea.

Brasilianeren endte med at blive dobbelt målscorer, da han efter 84 minutter brugte sin enorme fart til at slide sig fri af United-forsvaret for derefter at udplacere David de Gea nok en gang.

'Uvirkeligt og utilstedeligt, Mourinho - Han virker ekstremt frustreret'