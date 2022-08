Uniteds plan: Det er skandaløst

Ååååh, det er rimelig træls at være Manchester United-fan.

Det har egentlig været en del år efterhånden, men det er som om, det hele bare er blevet lidt værre hen over sommeren.

Der var og er Cristiano Ronaldo, der ikke skulle med på træningslejr, som blev kædet sammen med andre klubber, og som skred fra træningskampen - og som nu åbenbart er uvenner med manager Erik ten Hag.

Der er den elendige sæsonåbning med nederlaget på Old Trafford til Brighton.

Der er sagaen om Frenkie de Jong, der længe har spøgt, men som ikke ser ud til at blive til noget.

Og nu er historien om Marko Arnautovic så dukket op - tilsat rygter om Adrien Rabiot.

Ighalo skulle have været en undtagelse

Østrigske Arnautovic ligner en ny mand i United-trøjen. Men seriøst, spørges der nu... Er det niveauet? Klubben har haft folk som Zlatan Ibrahimovic, Romelu Lukaku og senest Ronaldo i front, og nu er det så 33-årige Arnautovic fra Bologna, man stræber efter.

Marko Arnautovic i landskampen mod Danmark i Nations League i juni. Foto: Lisa Leutner/Reuters/Ritzau Scanpix

- At United er åben for at hente Arnautovic er skandaløst. Odion Ighalo skulle være en undtagelse for to et halvt år siden, men nu ser de på endnu en angriber, der har spillet i Kina. De fornærmer deres fans, skriver Samuel Luckhurst, der er journalist på Manchester Evening News.

Arnautovic har tidligere optrådt for både Stoke City og West Ham United i Premier League, men for tre år siden solgte Hammers ham til kinesiske Shanghai Port. Her blev det til 19 mål i 38 kampe, inden Bologna sidste sommer hentede ham til Serie A, hvor han sidste sæson scorede 14 mål i 33 ligakampe.

Marko Arnautovic kender Erik ten Hag godt fra deres fælles tre sæsoner i FC Twente 2007-2010, hvor han og Blaise N'Kufo med henholdsvis 12 og 16 mål var stærkt medvirkende til, at klubben hentede en overraskende andenplads i Eredivisie.

Én af klubbens største fans og største kritikere, den tidligere stjernespiller Gary Neville, grinede. Vel nærmest opgivende i Sky Sports' tv-studie:

- Jeg har en kommentar til alting i hele verden, undtagen om Manchester United der henter Marko Arnautovic, kom det.

Erik ten Hag under premieren mod Brighton søndag. Foto: Toby Meville/Reuters/Ritzau Scanpix

At Arnautovic samtidig har et blakket ry på grund af racistiske udtalelser i sin fortid - senest under EM sidste sommer, gør ikke skepsis mindre.

Mere konkret er Adrien Rabiot-rygtet. Mandag aften fortalte Sky Sports og andre engelske medier, at United og Juventus er enige om en overgangssum, og at det nu kun er franskmandens egne krav, der skal på plads. Den handel ses som et direkte bevis på, at United har opgivet at hente Frenkie de Jong.

