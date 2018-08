Uniteds rekord-køb sables ned: - Han burde ikke spille på det niveau

Victor Lindelöfs tid i Manchester United har ikke været nogen dans på roser.

Mange hævede da også øjenbrynet, da svenskeren i en alder af blot 22 år blev hentet til fra Benfica for knap 300 millioner kroner. Et beløb, der gjorde ham til klubbens dyreste forsvarsspiller nogensinde.

Snakken gik på, om manager, José Mourinho, modsat de fleste havde set noget i midtstopperen, som ville kunne forsvare det enorme prisskilt.

Forventningerne til talentet var således enorme, og her et år senere må det kunne konkluderes, at de langt fra er blevet indfriet.

I debutsæsonen blev det til blot 17 optrædener for 'de røde djælve', og mandag fik Lindelöf sølle 33 minutter i 0-3-nedsablingen til Tottenham.

Her virkede det mildest talt til, at svenskeren drømte sig tilbage til Portugal, hvor boldomgangen må siges at være knap så hurtig.

Han så utilpas ud, var usikker i sine indgreb, og 'præstationen' blev kronet ved en friløber-foræring til Spurs' Alli, som takket være en opmærksom de Gea i United-buret ikke blev omsat.

Ikke god nok

Ugen derpå er medier og eksperter da heller ikke endvidere begejstret for svenskeren, som får en hård medfart.

- Jeg kan ikke kritisere Victor Lindelöf mere, da han har nået et punkt, hvor han ikke længere kan bunde. Jeg føler mig faktisk ked af det på hans vegne. Han burde ikke spille på det niveau, konkluderer Liverpool-koryfæet Jamie Carragher til Daily Mail.

Udtalelsen bliver fulgt op af norsk TV 2's fodboldekspert, Simen Stamsø Møller.

- Lindelöf har ingen tilstedeværelse og aura, som skaber frygt, lyder det til mediet.

- Han er ikke United-materiale. Han har haft nogle gode kampe, men summen er ikke god nok. Han burde finde sig en anden klub, fortsætter han.

Presset portugiser?

Den svenske landsholdsspiller er ikke den eneste, som står i skudlinjen, når snakken falder på Uniteds aktuelle form.

Manager, José Mourinho, bliver i mindst lige så i kraftige vendinger kritiseret efter klubbens værste start i 26 år.

Artiklen fortsætter under billedet..



Om 'The Special One' giver svenskeren spilletid på Turf Moor på søndag er tvivlsomt. Foto: All Over Press

Her er det således blevet til blot tre point i lige så mange kampe, og med hele syv indkasserede mål samt en øjeblikkelig trettendeplads i England er medier allerede nu begyndt at spekulere i en snarlig fyring af den karismatiske portugiser.

Om 'The Special One' selv føler presset er ikke til at sige. Noget kunne da tyde på det, efter portugiseren under det seneste pressemøde forlangede respekt og valgte at gå til journalisternes forbløffelse.

Lindelöf og Mourinho får mulighed for at svare kritikkerne igen, når United søndag 2. september gæster Burnley.

