Upassende! Forlanger formue for at være fodbold-maskot

- Det lyder meget upassende, og jeg kan ikke forestille mig, at en dansk klub kunne finde på noget lignende.

Jes Mortensen, informationschef i FC København, deler den forargelse, der er opstået i britisk fodbold, efter at BBC har afsløret, at en række topklubber forlanger formuer af forældre, der gerne vil give deres børn en oplevelse som maskot.

Carlos Zeca hilser på dagens maskotter før en FCK-kamp, og det er et helt naturligt - og gratis - samspil mellem spillere og fans. Foto: Lars Rønbøg, Getty Images

For eksempel forlanger Swansea City fra den næstbedste række, 478 pund, små 4.000 kroner, for en såkaldt dagpakke som maskot. Tre hold fra Premier League kræver større beløb, en enkelt, nemlig West Ham, op til 700 pund eller 5.800 kroner.

Klubberne sælger kynisk maskot-oplevelsen under slogans som ’once in a lifetime’ ellers om ’den ultimative gave, de aldrig vil glemme’, og det vækker forargelse at spille på den slags forældrefølelser.

Martyn James fra forbruger-sitet Resolver siger til BBC:

- Det er skandaløst, at nogle rigere børn kan købe deres vej til toppen af maskot-listen. Da jeg var ung, var det at være maskot en belønning for din loyalitet. Det er helt uacceptabelt at tage penge for den slags. Det er det rene tyveri.

Britiske forældre kan komme af med en formue for at give deres børn en oplevelse som maskot. Foto: IMAGO

Det er da heller ikke en forretningsmodel, der har fundet indpas i dansk fodbold.

- Vores maskotter kommer typisk fra en lang række samarbejdsklubber, som efter tur lader drenge og piger gå med spillerne ind, forklarer Jes Mortensen.

- Nogle gange har vi så nogle særlige ønsker, for eksempel med handicappede børn, og alle børn får efterfølgende et fælles holdfoto med hjem.

- Spillerne synes, det er en hyggelig ting. Mange af dem har jo selv børn og forstår, hvorfor det er så spændende for dem.

Mens topholdet Manchester City ikke tager penge, koster det 270 pund at være maskot for Fulham, og det inkluderer ikke udstyr. Hos Bournemouth skal forældrene slippe 185 pund – uden at det samtidig udløser billet til kampen.

Oh come on, this is awful. Dreadful avarice. https://t.co/5BnZl9GXcn — Gary Lineker (@GaryLineker) 2. januar 2019

Swanseas pakke inkluderer trods alt fire siddepladser, et måtid og deltagelse i en straffesparkskonkurrence i pausen.

- Vi har sænket priserne efter nedrykningen, oplyser en talsmand fra klubben til BBC.

Den anden walisiske topklub, Cardiff City, tilbyder børn mellem fire og ti år en pakke til 255 pund.

BBC har talt med flere forældre om deres køb. En mor, Claire Blake fra Penarth, købte oplevelsen som en fødselsdagsgave til sin otte-årige søn, da Cardiff skulle møde Manchester City.

- Vi var heldige med at få den til en stor hjemmekamp, men jeg er ikke sikker på, at vi ville betale for en mindre kamp. Cian fik en spilledragt, signerede fotos og mødte Neil Warnock (manager). Men pladserne var dårlige og mødet med spillerne noget fortravlet, fortæller hun.

