Ups! Dansk stjerne fanget i transfer-bommert

Tænk dig om, før du tweeter.

Den læresætning gælder især for Kenneth Zohore, der for nogle dage siden afslørede en ny målmand til Cardiff.

I bare iver over at vise sine følgere på Twitter, at sæsonforforberedelserne er i gang, lagde han et billede fra træningslokalet ud.

Den 25-årige angriber havde bare glemt to ting.

Danskeren var ikke alene på billede - og den anden på billedet var endnu ikke præsenteret som ny spiller i den walisiske Premier League-klub.

Spilleren på Twitter-billedet var Newport County-målmanden Joe Day.

Nu er han præsenteret i Cardiff - men de opmærksomme fans anede altså handlen nogle dage i forvejen - også selv om Zohore hurtigt slettede sit tweet igen.

Kenneth Zohore har kontrakt med Cardiff i et år mere. Foto: Rebecca Naden/Reuters/Ritzau Scanpix

