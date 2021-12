Ups: Ejer falder i søvn under drama

Norwich-ejer Delia Smith havde svært ved at holde sig vågen under den ellers vigtige Premier League-kampen mellem Newcastle og Norwich

Norwich kæmper en hård kamp for at undgå en returbillet til Championship, men det lader ikke til at holde ejeren søvnløs.

Delia Smith var således så uheldig, at hun var på skærmen, mens hun tog en blunder i de døende minutter af nedrykningsdramaet mellem Newcastle og Norwich på St. James' Park. Imponerende nok foregik det blandt 50.757 tilskuere.

Du kan se episoden i tv-afspilleren øverst i artiklen.

På daværende tidspunkt havde den tidligere Brøndby-bomber Teemu Pukki udlignet Newcastles føring, så stillingen var 1-1, hvilket også blev kampens resultat.

Ud over at være i besiddelse af aktiemajoriteten i den engelske klub er 80-årige Delia Smith kendt som tv-kok i England, ligesom hun har solgt flere end 21 millioner kogebøger.

Artiklen fortsætter under billedet..

Delia Smith i selskab med sin mand Michael Wynn-Jones under en tidligere kamp. Foto: Jason Cairnduff/Ritzau Scanpix

Hun er gift med Michael Wynn-Jones, som ofte ses ved hendes side til Norwich' kampe. Også tirsdag aften. At dømme ud fra tv-billederne lader det dog ikke til, at han opdagede hustruens lukkede øjne.

Inden udligningen og Delia Smiths lur bragte Callum Wilson Newcastle foran 1-0, selvom hjemmeholdet blev reduceret til ti mand allerede efter ni minutter, da Ciaran Clark så rødt.

Med det uafgjorte resultat er Newcastle stadig sidst med syv point i 14 kampe, mens Norwich er lidt tættere på nedrykningsstregen på 18. pladsen med ti point.

