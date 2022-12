Ups, Guardiola

Josep 'Pep' Guardiola og perfektion.

De to dele hænger nærmest uløseligt sammen.

Selv da Manchester City var solidt foran med 3-1 ude over Leeds onsdag aften, kunne storklubbens cheftræner sagtens blive godt tosset.

Først smadrede Guardiola en flaske i græsset, hvorefter han valgte at sparke til en flaske. Den fløj over mod Leeds' bænk.

Det fik City-træneren til at tage sig til hovedet, og så spurtede han ellers over mod bænken for at undskylde.

Screendump: Viaplay

Lige inden pausen bragte Rodri Manchester City i front, efter at gæsterne havde flere store chancer. I anden halvleg fik Erling Haaland scoret to gange, inden Leeds' Pascal Struijk reducerede.

City holder dermed afstanden på fem point op til Arsenal, der fører Premier League.

Trods målmaskinen Haalands to mål forventer Guardiola, at han kan blive endnu bedre.

- Jeg har en følelse af, at han ikke er på sit bedste. Det er et spørgsmål om tid, siger Guardiola ifølge Reuters.

- Han missede chancer. Forhåbentligt kan han gøre det bedre. Men tallene er exceptionelle, han er en fantastisk trussel for os og altid i den rigtige position på det rigtige tidspunkt, siger spanieren.