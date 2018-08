Uro i Liverpool: - Det er jo bizart

Loris Karius trak i forbindelse med Champions League-finalen i sidste sæson et par uheldige overskrifter med sig, da han var medskyldig i to af Real Madrids scoringer i finalen.

Målmandspositionen har længe været et stort spørgsmålstegn i Liverpool, der i den seneste sæson både benyttede sig af Loris Karius og belgiske Simon Mignolet, men som nu har hentet brasilianske Alisson Becker til klubben.

Det fik i sidste uge Liverpool FC til at udleje Loris Karius til tyrkiske Besiktas på en toårig-aftale. Og det falder ikke i god jord hos konkurrenten Mignolet:

- Karius' skifte ændrer ikke noget for mig. Jeg har hele tiden været ærlig om, at jeg ønsker at spille. Jeg synes, at det er bizart, at Karius kan blive lejet ud, når jeg også havde tilbud om leje. Men det var af uforklarlige årsager ikke en mulighed.

- Men en målmand, som blev valgt foran mig i sidste sæson, må godt tage på leje. Mærkeligt, siger Mignolet til Het Laatste Nieuws.

Transfervinduet er allerede lukket i Premier League, men det ændrer ikke på, at klubber udefra stadig kan hente spillere fra den bedste engelske række. Og Simon Mignolet holder døren åben for den mulighed:

- Det gør ikke nogen forskel for mig, om jeg er nummer to eller tre i rækken. Det vigtigste er at spille. Der er ikke nogen, der har sagt et ord til mig, siden at Loris forlod klubben. Så jeg ved ikke, hvordan min fremtid ser ud i Liverpool. Vi må se, hvad der sker i den kommende uge, siger målmanden.

30-årige Simon Mignolet kom til Liverpool fra Sunderland i 2013 og har siden spillet 202 kampe for klubben.

Se også: Vanvid giver 32 mio: OL-guldvinder chokerer med ekstremt foto

Fræk bytur koster landsholds-stjerner voldsom straf: - Vi beklager dybt

Se også: Verdens største bud: Liverpool afviser milliard-beløb

Se også: Fra Aarhus til La Liga: Så meget scorer AGF på keeper-salg