USA sigter Abramovich

Amerikanske myndigheder har mandag sigtet Roman Abramovich for ulovligt at have eksporteret to fly til en værdi af adskillige milliarder

Den stenrige russer Roman Abramovich har fået ørerne i den amerikanske maskine.

Mandag bekræftede amerikanske myndigheder nemlig, at Abramovich er blevet sigtet i en sag, hvor han har udført to amerikanske fly til Rusland, men uden at have de nødvendige tilladelser, der er blevet nødvendige med de internationale sanktioner mod Rusland.

Det skriver Reuters.

Det oplyses, at det amerikanske justitsministerium har udsendt en beslaglæggelses-ordre på de to fly, en Boeing 787-8 Dreamliner og et Gulfstream G650ER, der befinder sig i henholdsvis Dubai og Rusland.

Boeing-flyet er klart det dyreste af de to - det i sig selv er 2,5 milliarder kroner værd.

Abramovich forbrød sig mod reglerne, da han fik begge fly fløjet til Rusland i marts kort efter invasionen i Ukraine, da det stod klart, at en stribe lande var klar med skarpe sanktioner rettet mod Rusland, men også mod de mange rige russere, der opholder sig i udlandet.

Forinden havde han ifølge det amerikanske handelsministerium gjort sine børn til ejere af de selskaber, der formelt ejer flyene.

Sigtelsen retter sig ifølge Reuters kun på beslaglæggelsen af flyene og skulle altså ikke indeholde personlige sanktioner rettet mod Abramovich, der altså hverken risikerer fængsel- eller bødestraf.

Roman Abramovich, der i mange år har boet i London, har siden Ruslands invasion af Ukraine fået indfrosset en betragtelig del af sin formue, lige som han har måttet sælge fodboldklubben Chelsea til den amerikanske milliardær Todd Boehly og hans konsortium. Ikke for personlig vinding, men for at donere pengene til de nødlidende i Ukraine.

Havde han ikke gennemført salget, var et forventeligt resultat, at klubben var blevet taget fra ham, ligesom andre russiske rigmænd og oligarker har fået beslaglagt værdier og aktiver for milliarder som følge af de internationale sanktioner.

Prisen for Chelsea var knap 37 milliarder kroner - knap halvdelen er bundet op i investreinger i klubben, mens knap 22 milliarder er ren overtagelsessum.