Usædvanlige billeder af dansk stjerne

Oftest er det målmændene, der tager målspark, medmindre de bliver småskadede.

Lørdag var den opgave imidlertid overladt til den danske midtstopper Joachim Andersen, da Crystal Palace ude mødte Brentford.

Efterfølgende har han forklaret, hvorfor han skulle ned i målfeltet og tage målsparkene.

- Vi havde analyseret os frem til, hvor de pressede. Jeg sparker ret langt, så vi troede, at det var der, pladsen var, for det var svært at spille ud bagfra, når de presser så højt, siger den 25-årige dansker til Palace TV ifølge Football London.

- Jeg synes, at vi klarede det godt. Jordan (Ayew, red.) kom i nogle gode situationer, og vi formåede at vinde andenboldene, så jeg synes, at det var godt.

Manager Patrick Vieira havde givet den danske landsholdsspiller besked om at tage målspark. Arkivfoto: Hannah McKay/Ritzau Scanpix

Joachim Andersen sparkede flere gange, mens målmand Vicente Guaita måtte stå ved siden af og se til.

London-opgøret mellem de to klubber med i alt tre danskere på banen sluttede 0-0. Andersen spillede hele kampen for Palace, og det samme gjorde Christian Nørgaard og Mathias Jensen for hjemmeholdet.

Begge mandskaber kæmper for at holde afstand til bunden i Premier League. Palace har ni point ned til stregen, og Brentford har syv.