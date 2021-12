Uskarpe Chelsea deler med kriseramte Everton

Everton har ikke fået ret mange point i Premier League de seneste måneder.

Torsdag blev det dog til et enkelt af slagsen. Endda mod et af rækkens tophold.

Liverpool-holdet var på besøg hos Chelsea. Trods stor dominans af hjemmeholdet endte det med et point til hver, efter at kampen sluttede 1-1.

Mason Mount så ellers ud til at have sendt Chelsea på sejrskurs, da han med cirka 20 minutter tilbage gjorde det til 1-0 for London-holdet, som kampen igennem kom til en masse afslutninger, men manglede skarpheden.

Men blot et par minutter efter Mounts mål fik Jarrad Branthwaite udlignet for Everton, og det endte altså med at blive kampens sidste scoring.

Andreas Christensen var for anden kamp i træk forvist til bænken fra start, men modsat i seneste kamp mod Leeds, hvor han blev skiftet ind, kom den danske forsvarsspiller torsdag slet ikke på banen.

Chelsea var desuden uden den coronaramte trio Romelu Lukaku, Timo Werner og Callum Hudson-Odoi. Everton var uden 12 sædvanlige førsteholdsspillere.

Det uafgjorte resultat betyder, at Manchester City og Liverpool på første- og andenpladsen har lidt luft til Chelsea på tredjepladsen.

City har fire point ned til Chelsea, mens Liverpool har tre. Torsdag vandt Jürgen Klopp og co. 3-1 over bundholdet Newcastle.

Jonjo Shelvey bragte Newcastle foran allerede i syvende minut, men med to mål på cirka fire minutter fik Liverpool vendt kampen på hovedet midtvejs i første halvleg.

Først udlignede Diogo Jota, og derefter scorede formstærke Mohamed Salah. Egypteren er nu oppe på imponerende 22 mål i 23 kampe i denne sæson.

Trent Alexander-Arnold lukkede endegyldigt kampen med sit mål til 3-1 i 87. minut.

Liverpool er nu oppe på seks sejre i træk i Premier League og otte på tværs af alle turneringer. Torsdag måtte holdet undvære forsvarskaptajnen Virgil van Dijk samt Fabinho og Curtis Jones, som alle tre var ude på grund af coronasmitte.