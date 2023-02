Usmagelige tilråb spolerer United-brag

Søndagens lokalopgør mellem Manchester United og Leeds United blev skæmmet af usmagelige tilråb fra begge holds fans.

Undervejs i opgøret, som Manchester United vandt 2-0, kunne begge holds tilhængere høres råbe om henholdsvis München-katastrofen i 1958 og knivdræbte Leeds-fans i Istanbul i 2000.

Forfærdelige øjeblikke i de to klubbers ellers så glorværdige historier, og det er et udtryk for den intense og til tider forfærdelige rivalisering, der regnes som en af de ældste i international fodbold.

Visse fans opførte sig helt og aldeles uanstændigt til søndagens kamp. Foto: Lee Smith/Ritzau Scanpix

Leeds-fansene sang nedværdigende om München-ulykken i 1958, hvor otte Manchester United-spillere omkom i en forfærdelig flyulykke.

Uniteds fans responderede med tilråb om dengang i år 2000, hvor to Leeds-fans blev knivdræbt i Istanbul forud for en UEFA Cup-semifinale (nu Europa League).

Annonce:

Rose-rivaliseringen

Vi vender tilbage til de usmagelige tilråb og de to ovennævnte katastrofer lidt senere.

Først er det vigtigt at forstå den voldsomme rivalisering, der hersker mellem Manchester United og Leeds.

Det er nemlig sjældent, at en rivalisering kan spores så langt tilbage i historien, som tilfældet er her.

Den menes at udspringe fra de borgerkrige, der udspillede sig mellem de to engelske 'familier', House of Lancaster og House of York, helt tilbage i 1400-tallet.

Begge havde en rose i sit våbenskjold. Derfor er krigene kendt som 'War of the Roses' - Rosernes Krige.

Søndagens 'Roses rivalry' var en hårdt spillet kamp. Foto: Lee Smith/Ritzau Scanpix

Byerne Manchester og Leeds ligger i de to naboregioner Lancashire og Yorkshire, hvor de to førnævnte 'familier' holdt til. Rivaliseringen associeres derfor til Rosernes Krige og har fået kaldenavnet 'Roses rivalry' - Rose-rivaliseringen.

I fodboldsammenhæng var rivaliseringen på sit højeste i 1970'erne, da hooliganismen for alvor vandt frem.

Annonce:

Også i de tidlige 90'ere, hvor Leeds oplevede stor succes, brød konkurrencen mellem de to hold ud i lys lue. Og det samme er sket nu, hvor Leeds er tilbage i den bedste engelske række.

To fatale episoder

Og så tilbage til søndagens usmagelige tilråb, der tog udgangspunkt i to historisk voldsomme episoder fra fodboldens verden.

6. februar 1958 forulykkede et fly i Münchens Riem-lufthavn. Med om bord var hele Manchester Uniteds hold samt flere medarbejdere i trænerstaben, en gruppe journalister og selvfølgelig flypersonalet.

Flyvraget i brand i 1958 efter den fatale ulykke i München. Foto: AP/Ritzau Scanpix

Af de 44 passagerer omkom 23, heriblandt 8 Manchester United-spillere.

Ulykken ses som et af de sorteste kapitler i fodboldhistorien.

Et andet sort kapitel blev skrevet i den tyrkiske millionby Istanbul 5. april 2000.

Her skulle UEFA Cup-semifinalen mellem Leeds og Galatasaray spilles, og før opgøret udbrød et enormt slagsmål på den berømte Taksimplads midt i byen.

Kampene mellem de to fangrupperinger udviklede sig så voldsomt, at to Leeds-fans blev stukket ihjel.

Leeds-fans sørger over drabene i Istanbul. Billedet er taget halvanden uge efter den forfærdelige episode. Foto: Ian Hodgson/Ritzau Scanpix

Annonce:

Hævn i København

Galatasaray spillede sig videre til UEFA Cup-finalen, som blev spillet i København halvanden måned senere.

Her mødte Galatasaray Arsenal i Parken, og drabene i Istanbul måneden forinden førte til voldsomme gadekampe på og omkring Rådhuspladsen.

Arsenals hooligans havde samlet andre engelske fangrupperinger fra bl.a. Leeds og Chelsea, og optøjerne fra de engelske fans mod Galatasarays sås som en hævnaktion efter knivdrabene på de to Leeds-fans.

Sådan så Rådhuspladsen i København ud 17. maj 2000, da engelske fodboldfans stødte sammen med de tyrkiske forud for UEFA Cup-finalen. Foto: Jesper Stormly Hansen/Ritzau Scanpix

Rådhuspladsen blev forvandlet til en krigszone, og politiet brugte store mængder tåregås i forsøget på at få kampene under kontrol.

Adskillige personer blev såret og anholdt under de københavnske gadekampe. Senere på aftenen vandt Galatasaray UEFA Cup-finalen efter straffesparkskonkurrence.

Fortidens voldsomme fodboldepisoder er altså ikke blevet glemt i 2023. Det er søndagens fantilråb et usmageligt eksempel på.

Annonce:

Manchester Uniteds Marcus Rashford og Alejandro Garnacho stod for målene i 2-0 sejren over Leeds, og med tre point mere på kontoen indtager De Røde Djævle en øjeblikkelig tredjeplads i Premier League.