Ustoppelige Liverpool kværnede City i dramatisk kamp

Liverpool tog et endnu et skridt mod mesterskabet ved at vinde topopgøret mod Manchester City - nu er forspringet på otte point ned til nummer to

Ustoppelige Liverpool fortsætter marchen mod det engelske mesterskab.

Søndag aften kom liga-sejr nummer 11 i hus, da førsteudfordrer Manchester City i 12. spillerunde gæstede Anfield og fik en 3-1-lussing efter et fantastisk og dramatisk topopgør.

Josep Guardiolas tropper skulle have en sejr for at holde trit med Liverpool, og det var da også gæsterne, der startede bedst.

Angrebene bølgede ned mod Alisons mål, men allerede efter fem minutter gik det alligevel galt for gæsterne. Efter en noget dramatisk situation.

Bolden pingpongede i Liverpools straffesparksfelt, hvor den tydeligt endte på Trent Alexander-Arnolds arm. Straffespark, vinkede alle City-spillerne for, men spillet fik lov at fortsætte.

Liverpool førte bolden frem og på det efterfølgende angreb hamrede Fabinho et langskud ind bag Claudio Bravo, der vikarierede for den skadede Ederson.

Dommer Michael Oliver indikerede, at han afventede VAR-kendelsen og godkendte derefter målet - formentlig fordi Bernardo Silva lige inden også havde ramt bolden med hånden.

City-spillerne var vrede og skuffede, men de fortsatte den offensive stil og pressede videre.

Josep Guardiola var ikke helt tilfreds med dommerkendelserne på Anfield. Foto: Carl Recine/Reuters/Ritzau Scanpix

Det gav Liverpool mulighed for kontraangreb. Blandt andet efter 12 minutter, hvor Alexander-Arnold med et flot kryds fandt back-kollega Andy Robertson, der slog et flot indlæg ind fra venstre. Bolden hoppede en gang i græsset, inden Mohamed Salah mødte bolden med hovedet og headede Liverpool på 2-0.

Den langsomme gengivelse slog fast, at egypteren blev reddet fra offside af John Stones' storetå - og så var en ellers god start for Manchester City forvandlet til et mareridt.

Det betød dog ikke, at gassen gik af ballonen - tværtimod. For kampen var i alle 90 minutter et topopgør værdigt med højt tempo, nerve og intensitet. Og der var muligheder til begge hold for yderligere scoringer i første halvleg.

Men vi skulle frem til fem minutter efter pausen, før den næste kom - og igen var det hjemmeholdet, der brillerede.

Jordan Henderson gik til baglinjen i højre side og sendte et højt indlæg til bagerste stolpe, hvor Sadio Mané dukkede frem og headede Liverpool på 3-0.

På ny nægtede City at give op, og den ellers velsmurte Liverpool-maskine tillod mod slut lidt slinger i valsen.

Her fik Bernardo Silva lov til at reducere efter en tværpasning fra Angeliño.

Men tættere på kom gæsterne ikke, og The Reds er i jagten på det første mesterskab i 30 år nu ni point foran Manchester City, der må tage sig til takke med en fjerdeplads et point efter Chelsea og Leicester.

Om det også betyder et farvel til mesterskabet, kan Pep Guardiola dog ikke svare på:

- Jeg ved det ikke. Jeg er ikke en troldmand, og jeg kender ikke fremtiden. Vi har Chelsea hjemme næste gang, dem vil vi forsøge at slå, sagde spanieren.

Selv om alt ser lyst ud for Liverpool er mesterskabet en tredjedel inde i sæsonen ikke noget, der fylder for Liverpool-manager Jürgen Klopp - han glædede sig blot over de tre point.

- I 75 minutter styrede vi kampen med vores intensitet. Drengene var hele tiden modige nok til at jagte modstanderne.

- Og så scorede vi også på de rigtige tidspunkter. Vidunderlige mål - alle tre var fantastiske. Det har man brug for, hvis man skal vinde over City, hvor man ikke får lette mål, sagde Klopp.

