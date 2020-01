Ustoppelige Liverpool stormer mod titlen

Der var ikke mange tømmermænd at spore hos Liverpools spillere, da det suveræne tophold i Premier League skød det nye år i gang på fodboldbanen.

Torsdag aften tog Liverpool hjemme imod Sheffield United, og det endte, som det har for vane i denne sæson.

Liverpool vandt kampen 2-0 og har efter 20 runder stadig ikke tabt en ligakamp i denne sæson, hvor de 19 er vundet.

Faktisk har Liverpool ikke tabt i et helt år i ligaen, siden det 3. januar i fjor blev til et nederlag mod Manchester City. Siden har Liverpool spillet 37 ligakampe uden at tabe.

De tre point betød yderligere skridt i den sikre kurs mod det engelske mesterskab, og Liverpool topper med 58 point for en kamp færre end Leicester, der på andenpladsen har 45 point.

Det var ikke et festfyrværkeri på Anfield, men det var to mål mod nul og tre point og en sikker sejr.

Foto: Carl Recine/Ritzau Scanpix

Liverpool var da heller ikke længe om at komme i omdrejninger denne torsdag aften.

Mohamed Salah slog således til i det fjerde minut og bragte Liverpool foran 1-0.

Andrew Robertson kom fri i venstre side og lagde en perfekt bold ind i feltet, hvor Salah kom løbende og blot skulle sætte foden på.

Dermed nåede Liverpool-profilen op på 87 mål i sin kamp nummer 150 i engelsk fodbold.

Trods målet lagde Sheffield United egentlig ganske godt ud og kom til nogle halve chancer, men Liverpool var i kontrol og kunne have scoret mere.

Det blev dog ved 1-0 i første halvleg.

Liverpool jagtede flere mål, men det var stadig en smal føring efter 56 minutter, da Roberto Firmino var tæt på med en fremragende afslutning.

Brasilianeren trak ind i banen og fyrede af, og bolden strøg snert forbi fjerneste stolpe.

Kort efter var Salah tæt på at score til 2-0, da en løftet bold ind i feltet snød alt og alle. Bolden fik lov at spadsere ubemærket hele vejen hen til den ene stolpe, som afværgede.

Det blev i stedet Sadio Mané, der scorede til 2-0 i det 64. minut.

Efter lidt bandespil med Salah var Mané igennem, og selv om Sheffield-keeper Dean Henderson i første omgang klarede, så var senegaleseren over bolden og sendte riposten i mål.

Det var ikke fordi, at Liverpool var ved at sætte det hele over styr, men Sheffield var tæt på at reducere i slutminutterne, da Olliver McBurnie måtte se sit forsøg reddet på stregen af Liverpool-keeper Alisson.

Så kunne Salah ellers lade sig udskifte til klapsalver i tillægstiden, og Liverpool kørte sikkert sejren hjem få minutter senere.

